Un detenido en una operación antidroga en Os Castros, en A Coruña: "Llevamos meses notando más inseguridad"

Una operación antidroga en pleno corazón de Os Castros se ha saldado con un detenido a lo largo de la mañana de este viernes. Ha ocurrido en la calle Vaamonde Lores, que conecta con la calle Merced. Concretamente, en un narcopiso donde la Policía todavía continúa con las investigaciones y mantiene abierto el atestado.

La noticia ha saltado esta mañana en el barrio, cuando un amplio dispositivo policial ha accedido al inmueble. Después de varias horas en su interior, por la puerta tan solo ha salido una persona con las manos esposadas, aunque puede que no sea la única.

Según cuentan desde la asociación de vecinos, llevan meses notando una mayor inseguridad en el barrio. "Hubo una serie de robos que preocuparon a los vecinos, pero también vemos más gente por la calle pidiendo y muchos politoxicómanos", cuenta el presidente de la asociación.

La situación empujó a la plataforma vecinal a poner a la Policía al corriente de lo que estaba ocurriendo. "Nos reunimos con ellos y les informamos", explica Paulo Sexto. Desconocen si una cosa tiene que ver con la otra, pero no lo descartan.

Entienden que el problema no viene únicamente de este narcopiso, pero sí esperan que la operación ayude a minimizar la delincuencia en el barrio.

Por el momento, fuentes municipales han informado a este medio de que el atestado continúa abierto, por lo que no se descartan más detenciones e incluso nuevos registros.