A Coruña tendrá al menos dos manifestaciones por la huelga general: una a las 12:00 en la Palloza y otra marcha unitaria por la tarde

A Coruña acogerá una manifestación unitaria el próximo 11 de noviembre con motivo de la huelga general convocada en Galicia. El cartel de la movilización, hecho público este viernes, llama a participar en una protesta que comenzará a las 18:00 horas en el cruce de la avenida de Fisterra con Ronda de Outeiro y recorrerá varias calles de la ciudad hasta finalizar en la plaza de Tabacos.

Bajo el lema "Folga xeral. Mobilización unitaria" y con el mensaje "Parámolo todo", la convocatoria reúne a una docena de organizaciones y colectivos sociales, sindicales y estudiantiles. Entre ellos figuran el Sindicato de Vivenda da Coruña, Erguer Coruña, SOS Racismo Galicia, Amigas da Terra Galicia, Galicia CIG, Avante LGTB A Coruña, A Revolteira, la ONG Caguama, Fervenza Sindicato Estudiantil, la Plataforma polo Dereito á Vivenda, Xesta y CGT A Coruña. CCOO también se sumará a la misma, y UGT también la respalda.

Dos actos por la mañana

La manifestación de la tarde se suma a las otras dos convocatorias sindicales anunciadas para esa misma jornada en la ciudad. La CIG ha fijado su movilización a las 12:00 horas en la plaza de Vigo, mientras que CCOO ha anunciado otra manifestación a la misma hora en la plaza de la Palloza, que será conjunta con el sindicato UGT. Tendrá llegada en la Subdelegación del Gobierno.