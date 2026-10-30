Aparcar en Os Mallos, en A Coruña, un privilegio cada vez más codiciado: "Tenemos lista de espera"

Aparcar sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos coruñeses, especialmente aquellos que residen en zonas como Os Mallos, donde confluye una de las zonas de entrada a A Coruña, la estación de tren y futura intermodal o los Juzgados. Este barrio, que espera crecer al calor de la nueva infraestructura de movilidad, tiene entre sus retos pendientes solventar el difícil reto de dónde dejar el coche.

En plataformas de alquiler, el pago mensual de una plaza en Os Mallos se mueve entre los 100 o los 150 euros, mientras que si se opta por hacer el desembolso y comprar una plaza, los precios se sitúan en torno a los 15.000 euros.

También hay opciones en parkings para pagar por hora o por día, en torno a los 1,50 euros en el primer caso y a unos 18 euros la jornada completa. En caso de buscar un bono mensual, los precios pueden rondar los 84 euros de dejar el coche todo el día, o unos 50 euros si se deja solamente durante las mañanas.

Todas ellas, junto a los propios espacios reservados en la calle, alternativas muy necesarias en un barrio, además, en obras, lo que reduce al menos de forma temporal el espacio público de aparcamiento.

La falta de una zona Ora es precisamente un atractivo más entre quienes trabajan en la ciudad y deben dejar su coche antes de acudir a los puestos de trabajo.

Pili Neira, presidenta de la asociación vecinal, reconoce que "aquí aparca moitísima xente que vén traballar e despois collen o bus para ir ao centro".

"Ata as 08:30 horas aínda tes sitio. Despois... Moi complicado", resume sobre una situación que es el día a día para los vecinos.

Desde el aparcamiento de la plaza Monforte, un parking con muchísima demanda, explican que tienen tanto plazas de rotación como privadas y para abonados, que en total suman cerca de 200.

En su caso, reconocen que "llevamos unos seis meses a tope. Tenemos lista de espera para acceder a las plazas porque esta es una zona en la que es muy difícil aparcar, así que nunca tenemos grandes vacantes y casi siempre estamos al completo".

Entre los posibles motivos, apuntan a "un aumento del parque móvil. Ahora las familias tienen más de un coche".

Vehículos aparcados en la calle Santander de Os Mallos. Quincemil

Aquí los propios vecinos del barrio son los principales usuarios de los abonos, mientras que las plazas de rotación son frecuentadas por quienes trabajan en los Juzgados, a tan solo unos metros de distancia.

Fuera de Os Mallos, pero muy cerca de la estación, en el parking de Salgado Torres también han experimentado un aumento de la demanda, especialmente en los últimos dos años.

Las razones, explican, son atribuibles al aumento de la actividad en la zona, tanto por la llegada de nuevos vecinos como de más actividad comercial o por su propia cercanía a la estación.

"Aquí la mayor parte de usuarios son trabajadores, vecinos de la zona o viajeros del tren o del autobús", especifican.

Coche por tren

También Álex Álvarez, de Procesos Inmobiliarios, menciona las listas de espera para tener un garaje, en su caso citando a quienes no residen en Os Mallos pero acuden diariamente al barrio para coger el tren en la estación.

"Hay gente que utiliza el garaje aun viviendo en otra zona en relación a la intermodal para no preocuparse de tener dónde aparcar", ejemplifica.

Estas mismas personas alquilan plazas en aparcamientos de calles aledañas para después desplazarse en tren a otros puntos de Galicia, generalmente por motivos laborales, a ciudades como Santiago, Ourense o Vigo, por ejemplo.

A su vez, este fenómeno dificulta que los propios vecinos tengan dónde dejar sus coches al disminuir la rotación de plazas.

El de la estación, en un limbo

El próximo martes, 3 de noviembre, abrirá la nueva estación de autobuses pero lo hará, eso sí, sin su aparcamiento.

La reubicación de esta infraestructura, antes junto a la calle Caballeros y ahora como parte de la intermodal, incrementará todavía más el flujo de viajeros.

La propia terminal, construida por la Xunta, abrirá tras recibir el visto bueno de Adif.

De todas formas, la entidad no ha recibido de manera formal el propio aparcamiento, por lo que su apertura está todavía en un limbo pese a estar terminado.

Desde la Xunta, Judit Fontenla, directora xeral de Mobilidade, aseguró este miércoles que el Ejecutivo glalego lleva desde marzo solicitando por escrito que se formalice la recepción.

Entre las cuestiones pendientes, todavía no se ha aclarado quién gestionará el espacio.