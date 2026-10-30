Alternativa dos Veciños anuncia por buzoneo sus candidatos para las municipales de 2027 en A Coruña

Alternativa dos Veciños ha comenzado a preparar el terreno para las elecciones municipales de mayo de 2027. La formación ha anunciado los nombres de buena parte de sus candidatos a las alcaldías de la provincia de A Coruña a través de un periódico propio que ha distribuido mediante buzoneo entre los vecinos.

El partido concurrirá a los comicios en A Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Fisterra y Oleiros. En el editorial de la publicación, García Seoane, presidente de Alternativa dos Veciños, reivindica los 48 años de trayectoria de la formación y defiende un proyecto municipalista que, según explica, no pretende trasladar una misma fórmula de gobierno a todos los ayuntamientos, sino adaptar sus actuaciones a las necesidades de cada localidad.

El alcalde de Oleiros también pone el foco en el papel de la formación en la Diputación de A Coruña, donde cuenta con representación desde 2015. Su presencia en la institución provincial tiene una relevancia que va más allá de la actividad política de su propio municipio: Alternativa dos Veciños puede participar en las decisiones que afectan al reparto de fondos provinciales entre los ayuntamientos y, dependiendo de la composición de la corporación, resultar determinante para la formación de mayorías y la gobernabilidad de la Diputación.

García Seoane reivindica precisamente esa capacidad de influencia y asegura que su partido contribuyó a sustituir el anterior modelo de distribución de fondos, que atribuye a criterios clientelares y partidistas, por un sistema basado en parámetros objetivos. En el editorial sostiene que Alternativa seguirá siendo una pieza importante para facilitar un gobierno progresista en la institución provincial. La formación presenta así su representación en la Diputación como una herramienta para defender los intereses de los municipios, también de aquellos en los que no gobierna.

A Coruña: Óscar Roca

En la ciudad de A Coruña, Alternativa dos Veciños ha elegido a Óscar Roca como cabeza de lista. El candidato trabaja actualmente en los Servicios Sociales del Ayuntamiento y cuenta con más de ocho años de vinculación al partido. La formación destaca su experiencia profesional en el contacto directo con familias y personas que necesitan apoyo de la Administración, así como su participación en actividades de voluntariado.

Roca plantea una candidatura centrada en la mejora de los servicios públicos, la atención a las personas más vulnerables y la recuperación de los barrios. Su objetivo, según recoge la publicación, es construir "una Coruña más humana, moderna e inclusiva", en la que ningún barrio ni vecino se sienta abandonado.

La formación dedica buena parte de sus páginas a cuestiones urbanísticas que afectan a diferentes puntos de la ciudad. En As Xubias, defiende la construcción de un paseo marítimo, pero rechaza que el proyecto de regeneración impulsado por el Ayuntamiento y el fondo Ginkgo Advisor suponga una transformación que altere la identidad del histórico núcleo marinero. Alternativa considera excesiva la edificabilidad prevista y alerta de una posible pérdida de espacios públicos, por lo que anuncia que se reunirá con la asociación vecinal para abordar sus preocupaciones.

En el Agra do Orzán, el partido reclama paralizar el proyecto residencial previsto en el parque del barrio. Considera que una zona con una elevada densidad de población necesita más espacios verdes, equipamientos y lugares de encuentro, y no nuevas construcciones que, según sus cálculos, incrementarían la edificabilidad del Plan Xeral en un 235%

Otra de las cuestiones que aborda es el futuro de los terrenos portuarios. Alternativa propone reservar estos espacios para equipamientos públicos, instalaciones culturales y deportivas, zonas verdes y paseos que permitan abrir la ciudad al mar. También plantea construir un gran aparcamiento, habilitar espacio para un futuro transporte marítimo entre A Coruña y Oleiros y trasladar la parada de autobús de Entrexardíns, además de crear un carril bus desde Oza.

En este ámbito, la formación se opone a levantar viviendas en los terrenos ganados al mar y reclama que el Gobierno central condone los 262 millones de euros de deuda del Puerto de A Coruña, tomando como referencia la operación realizada con el puerto de Valencia.

El periódico también recoge su oposición a las condiciones que la Xunta pretende establecer para los propietarios afectados por el Plan de Interés Autonómico de Monte Mero. Alternativa sostiene que los requisitos económicos y administrativos pueden perjudicar a más de 130 pequeños propietarios y reclama que se modifiquen para evitar que tengan que asumir costes y garantías que, en algunos casos, podrían superar el valor de sus parcelas.

Arteixo: Erika Mato

En Arteixo, la candidatura estará encabezada por Erika Mato Fernández, graduada en Educación Primaria con especialidades en Educación Especial y Educación Física. La candidata ya había formado parte de la lista de Alternativa dos Veciños en las anteriores elecciones municipales y cuenta con experiencia profesional vinculada a la infancia, el deporte y la educación.

Mato defiende un modelo de municipio en el que el Ayuntamiento tenga mayor contacto con las parroquias y escuche las necesidades de sus habitantes. Entre sus prioridades figuran la creación de mejores espacios para los niños, el apoyo a las familias para facilitar la conciliación, la protección del patrimonio histórico y natural y la mejora de las oportunidades laborales.

También reclama una mayor atención a las personas mayores, el respaldo al movimiento asociativo y mejores condiciones para los trabajadores de las empresas que prestan servicios municipales. En materia deportiva, apuesta por apoyar a los clubes, crear nuevas instalaciones y mejorar las existentes, además de dar visibilidad a disciplinas deportivas minoritarias.

Una de sus principales propuestas se centra en el acceso a la vivienda. Alternativa considera que los jóvenes de Arteixo encuentran dificultades para independizarse por el encarecimiento de los alquileres y la falta de viviendas públicas accesibles. Para responder a esta situación, propone un plan municipal de rehabilitación de viviendas vacías en las parroquias, con el objetivo de facilitar que la población pueda instalarse de nuevo en el rural y recuperar núcleos que están perdiendo habitantes.

La intención, según explica la candidata en la publicación, es que los jóvenes puedan desarrollar su vida en el municipio en el que han crecido, cerca de sus familias y de sus raíces.

Carral: Javier Gestal

En Carral, Javier Gestal volverá a ser el candidato de Alternativa dos Veciños. El exalcalde perdió el bastón de mando en septiembre de 2025 tras una moción de censura y ahora pretende recuperar el gobierno municipal. La formación asegura que buscará una mayoría absoluta que le permita desarrollar sus proyectos sin depender de acuerdos con otras fuerzas políticas.

El partido reivindica la gestión de Gestal durante su etapa en la Alcaldía, especialmente el saneamiento de las cuentas municipales y las inversiones realizadas o proyectadas. Según los datos que aporta en su publicación, el Ayuntamiento cerró 2024 con un remanente de 1,6 millones de euros y superó los dos millones en el ejercicio de 2025, una situación que Alternativa atribuye a su gestión hasta septiembre de ese año.

Entre las principales actuaciones que propone para Carral destaca la construcción de una nueva depuradora de aguas residuales y la ampliación de las redes de saneamiento a las diferentes parroquias. También considera prioritario mejorar la seguridad de los peatones mediante sendas y aceras y aprobar definitivamente el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que continúa pendiente.

La formación dedica un apartado específico a la ampliación del CEIP Vicente Otero Valcárcel. Gestal asegura que durante su mandato había consensuado con la Consellería de Educación, la dirección del centro y la ANPA un proyecto que contemplaba nuevas aulas, una biblioteca, servicios educativos y una zona verde de juegos. Sin embargo, sostiene que el actual Gobierno municipal y la Xunta modificaron aquella propuesta y que la alternativa planteada reduce espacios educativos, elimina una zona cubierta exterior y un comedor. También critica que el Ayuntamiento tenga que asumir ahora íntegramente el coste del derribo de las antiguas viviendas del profesorado.

Culleredo: Miguel Fraga

En Culleredo, el actual concejal Miguel Fraga Pulleiro encabezará la candidatura de Alternativa dos Veciños. Vecino de Vilaboa y trabajador autónomo, el partido destaca su conocimiento de la realidad económica y social del municipio y su experiencia en el ámbito empresarial. Su objetivo será dar continuidad al proyecto que la formación inició en Culleredo en 2015, aunque con una nueva etapa centrada en mejorar la gestión municipal y la atención a las parroquias.

Fraga estará acompañado por Thais Palla, actual portavoz de Alternativa en el Ayuntamiento, y Narciso Marzoa, miembro de la ejecutiva de la formación. El candidato plantea mejorar el mantenimiento de calles, aceras e instalaciones municipales, conservar los espacios naturales y proteger el paisaje, además de reforzar los servicios públicos en todos los núcleos.

Uno de los asuntos a los que dedica más atención el periódico es el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Alternativa denuncia que Culleredo acumula trece años de parálisis urbanística y responsabiliza al actual alcalde de no haber avanzado suficientemente en su aprobación durante los nueve años que lleva en el cargo. La formación considera que esta situación genera inseguridad jurídica para los propietarios y dificulta el desarrollo del municipio. Fraga se compromete a impulsar el desbloqueo definitivo del documento.

La candidatura también pone el foco en los terrenos de Monte Costa y A Garrocha. Alternativa rechaza que el Ayuntamiento renuncie a estas propiedades públicas, que considera estratégicas para desarrollar futuras instalaciones deportivas, zonas verdes y espacios de ocio. En su opinión, el municipio debería conservar estos terrenos y ponerlos a disposición de los vecinos.

Entre las propuestas sociales que recoge la publicación figuran la ampliación de los locales sociales, la creación de un Espacio Xove en el quiosco de la Praza da Igrexa de Vilaboa y la modernización de los parques infantiles para mejorar su accesibilidad y adaptarlos a las necesidades actuales de las familias.

La formación también reclama actuaciones urgentes en el Centro Logístico de Transportes, donde denuncia el deterioro de los accesos y de las vías interiores. Pide renovar el firme y el mobiliario sin esperar a que se concrete el proyecto ferroviario y defiende que el centro logístico sea el emplazamiento de la futura intermodal de mercancías.

A esto suma la necesidad de un contrato integral de mantenimiento de la red viaria municipal, frente a los arreglos puntuales que, según sostiene, no resuelven los problemas de baches y deformaciones. También reclama a la Xunta itinerarios peatonales en la AC-400 a su paso por Celas y Sésamo para mejorar la seguridad de los vecinos.

En el ámbito educativo, Alternativa reivindica la aprobación por unanimidad de su propuesta para desarrollar el programa Educar en Valores en los centros escolares de Culleredo, con actividades relacionadas con la convivencia, la gestión emocional, la resolución pacífica de conflictos y el trabajo en equipo.

Bergondo: Juan Fariña

En Bergondo, el candidato será Juan Fariña, actual concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Régimen Interior y portavoz de Alternativa dos Veciños. La formación destaca su experiencia dentro del Gobierno municipal y su participación en las inversiones y actuaciones desarrolladas durante el mandato.

Fariña aspira a liderar el Ayuntamiento con un proyecto que sitúa entre sus prioridades la mejora de las infraestructuras, los servicios públicos y los equipamientos, así como un crecimiento urbanístico ordenado y sostenible. El candidato también reclama a la Xunta más inversiones para el municipio y pone como ejemplos el mal estado de la carretera entre Os Condes y Miodelo y la necesidad de construir aceras entre el Ayuntamiento y el polígono industrial.

Uno de los proyectos destacados es la mejora de las infraestructuras de saneamiento en las parroquias, junto con el asfaltado de caminos, la construcción de sendas y aceras, la reforma de locales sociales y la mejora de los parques infantiles. La formación asegura que estas actuaciones se están financiando mediante los remanentes de tesorería municipales.

El periódico también aborda el problema de seguridad del túnel de San Paio. Alternativa reclama a la Diputación que cumpla el compromiso de estudiar la instalación de un semáforo para regular el tráfico y garantizar el paso de peatones y ciclistas, una actuación que considera pendiente.

En San Cidre, la formación destaca el avance de la tramitación urbanística que permitirá desarrollar un nuevo espacio comercial, una parcela municipal para construir una futura biblioteca y un archivo municipal, además de 55 viviendas, algunas de protección oficial. El siguiente paso será constituir la junta de compensación entre los propietarios antes de iniciar la urbanización.

Otra de sus apuestas se encuentra en Lubre, donde el partido anuncia que la aprobación de las expropiaciones necesarias permitirá avanzar hacia la contratación de las obras de saneamiento integral de la parroquia. El proyecto incluye también la creación de un paseo fluvial de aproximadamente tres kilómetros.

Oleiros: Ángel García Seoane

En Oleiros, Ángel García Seoane volverá a encabezar la candidatura de Alternativa dos Veciños. El histórico alcalde, conocido como Gelo, también es presidente de la formación y diputado provincial y aunque en la publicación no aparece como candidato, si acompaña al resto en la foto oficial. Su proyecto vuelve a poner el foco en la gestión municipal, pero también en las infraestructuras que considera pendientes en el conjunto del área metropolitana

Uno de los asuntos centrales de su publicación es la Vía Ártabra. Alternativa denuncia que las obras llevan paralizadas desde 2021 y reclama a la Xunta que retome la conexión con la AP-9. La formación considera que la falta de esta infraestructura perjudica la movilidad de toda la comarca y se suma a otros problemas como el puente de A Pasaxe, el Vial 18, la eliminación del peaje de Arteixo y la ampliación de Alfonso Molina.

García Seoane también insiste en los problemas de abastecimiento de agua que afectan a Oleiros, Cambre, Bergondo y Sada. Su propuesta pasa por ampliar las conducciones generales entre A Telva y el depósito de Espírito Santo, mejorar las conexiones con los municipios y construir un nuevo depósito en San Pedro de Nós que permita abastecer a Cambre y parte de Oleiros. Alternativa reclama que Emalcsa y la Xunta financien conjuntamente estas actuaciones.

La formación plantea, además, convocar el Foro de Mariñán para reunir a alcaldes, Universidad, empresarios y sindicatos en una mesa de diálogo sobre las prioridades de transporte público e infraestructuras. El objetivo es que los municipios de la comarca puedan defender una posición común ante las administraciones autonómica y estatal.

En el ámbito local, la publicación destaca la construcción de La Colmena, el nuevo edificio multiusos de Bastiagueiro, concebido para acoger espectáculos culturales, acontecimientos deportivos, ferias y congresos. Alternativa asegura que las obras finalizarán en enero y considera que el equipamiento será también un elemento de dinamización económica para Oleiros y el conjunto de la provincia.

Fisterra: Áurea Domínguez

En Fisterra, la candidatura volverá a estar encabezada por Áurea Domínguez Sisto, que fue alcaldesa hasta agosto de 2025, cuando perdió el gobierno municipal tras una moción de censura apoyada por el Partido Popular y un concejal tránsfuga.

Alternativa dos Veciños quiere recuperar la Alcaldía y presenta a Domínguez como la persona que debe retomar los proyectos iniciados durante su anterior etapa de gobierno. La formación asegura que contará con un equipo integrado por vecinos de las distintas parroquias y núcleos del municipio.

El periódico incluye un duro balance de la gestión del actual Ejecutivo del PP. Alternativa sostiene que Fisterra ha perdido capacidad inversora y pone como ejemplo que durante sus dos años de gobierno se licitaron obras por más de 1,7 millones de euros, frente a los 413.696 euros que, según sus datos, se licitaron durante el primer año del actual mandato. También critica que el municipio continúe sin aprobar nuevos presupuestos y que varios proyectos permanezcan paralizados.

Entre las cuestiones que más preocupan a la formación está la pérdida del proyecto del nuevo centro de salud. Alternativa acusa al Gobierno municipal de dejar caducar el expediente administrativo de la parcela que debía ponerse a disposición del Sergas para construir la infraestructura, una demanda que, según recuerda, lleva más de dos décadas sobre la mesa.

La candidatura también quiere recuperar los avances urbanísticos y los proyectos de transformación de la fachada marítima, el Mercado Cultural y el Mercado Mariñeiro. A ello suma la necesidad de desbloquear el Plan Xeral y el Plan de Protección del Casco Histórico.

Otro de los ámbitos en los que pone el foco es el mantenimiento de los espacios públicos. Alternativa denuncia el deterioro de parques, aseos del faro y playas, además de deficiencias en la limpieza y en el control de los contratos municipales. También reclama mejorar la atención administrativa a los vecinos y recuperar los servicios y el mantenimiento en las parroquias rurales.

Cambre: Raúl Varela

Raúl Varela, actual portavoz municipal de la agrupación en el ayuntamiento, repetirá como cabeza de lista en mayo del 2027. El partido lo presenta como una persona que mantiene intacta su ilusión y compromiso con su pueblo, con una importante experiencia acumulada.

El partido da especial relevancia a los problemas referentes al Plan Xeral de Urbanismo, con cerca de resolver mil alegaciones. Además, critica que haya más de un millón de euros en inversiones paralizados, así como actuaciones puestas en marcha por Unión por Cambre, del que califica su trabajo como "pésimo", que no están acabadas.