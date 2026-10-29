Una papelería de A Coruña recoge mensajes de apoyo para llevar un abrazo solidario a Toledo

La solidaridad también puede escribirse en un papel. Marcos, responsable de El Papelón, una papelería, copistería y tienda de regalos situada en el número 11 de la calle San Luis de A Coruña, ha puesto en marcha una iniciativa para hacer llegar el cariño de los coruñeses a las personas afectadas por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Bajo el nombre "A Coruña abraza a Toledo: El Bote de los Mensajes", la propuesta invita a los vecinos a dejar unas palabras de apoyo, ánimo y esperanza para quienes atraviesan estos difíciles momentos.

La idea nace de la necesidad de mostrar cercanía con las víctimas y sus familias, pese a la distancia que separa Galicia del lugar de la tragedia. A través de un gesto sencillo, Marcos quiere ofrecer a los coruñeses la oportunidad de expresar sus sentimientos y hacerles llegar a los afectados el mensaje de que no están solos. Para ello, cualquier persona que se acerque al establecimiento podrá escribir unas líneas y depositarlas en el bote habilitado para reunir todos los mensajes.

"Quiero que la gente pueda escribir mensajes de cariño, ánimo y apoyo dirigidos a las víctimas y a sus familias", explica Marcos en la presentación de esta iniciativa solidaria. Su intención es que cada nota sirva para transmitir cercanía y acompañamiento a quienes están viviendo las consecuencias del accidente, en un momento en el que cualquier muestra de afecto puede convertirse en un pequeño alivio.

El proyecto no se quedará únicamente en una recogida de mensajes en la tienda. Marcos se ha comprometido a desplazarse personalmente hasta Toledo para entregar las palabras reunidas, con la intención de que el gesto de los vecinos de A Coruña llegue directamente a quienes lo necesitan. La entrega se realizará en el Centro Polivalente de Urda o, si resulta más adecuado, en el Ayuntamiento de Toledo, en función de cuál sea la opción más conveniente para hacer llegar los mensajes.

Acortar la distancia

La iniciativa busca demostrar que la solidaridad no entiende de kilómetros y que una ciudad puede acompañar a otra incluso cuando las separan cientos de kilómetros. En este caso, el papel se convierte en una forma de expresar sentimientos que muchas veces cuesta poner en palabras y de trasladar un mensaje colectivo de apoyo a las personas golpeadas por la tragedia.

"Con esta iniciativa queremos hacer llegar un abrazo desde A Coruña y demostrar que, aunque nos separen cientos de kilómetros, hay personas que se acuerdan de quienes están pasando por momentos tan difíciles", señala Marcos. El responsable de El Papelón quiere que la propuesta sirva para reunir mensajes personales, escritos desde la empatía, que permitan a los afectados sentir también el apoyo de personas que no conocen, pero que se han acordado de ellos.

La iniciativa está abierta a todos los vecinos que quieran participar, sin necesidad de preparar un texto elaborado ni de encontrar palabras especialmente solemnes. Unas líneas de ánimo, un deseo de fuerza para las familias o una muestra de cariño pueden formar parte de esta recopilación, que pretende representar el sentimiento de una ciudad ante una tragedia que ha conmocionado a muchas personas.