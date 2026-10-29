Oleada de robos a las afueras de A Coruña: asaltan varios locales de hostelería y una gasolinera de madrugada

Una oleada de robos y tentativas mantiene en alerta a varios negocios de hostelería y estaciones de servicio del área de A Coruña. En los últimos días, al menos tres locales de hostelería, una gasolinera y una máquina de vending han sufrido asaltos o intentos de robo en Cambre y Bergondo. Los afectados coinciden en que los ladrones buscan principalmente dinero en efectivo y no dudan en destrozar puertas y alarmas para conseguirlo.

Por lo que se ha podido ver en las cámaras de seguridad de uno de los negocios afectados, la estación de servicio de Sigrás, se trata de un grupo de personas con las caras tapadas que rompe el cristal de la entrada para acceder al interior del establecimiento.

El primer negocio al que accedieron fue la cafetería Balín, situada junto a la gasolinera del polígono de Bergondo. Según cuenta José Luis, responsable del local, los ladrones lo intentaron antes en una lavandería cercana, pero no consiguieron abrir la máquina de monedas. "Lo intentaron antes en una lavandería de aquí al lado y, al ver que no eran capaces de romper la máquina de las monedas, vinieron aquí", relata.

El asalto a la cafetería se produjo en la madrugada del martes al miércoles, con tan mala suerte que el propietario no había podido pasar aquella tarde a vaciar la caja registradora después de hacer unos recados. Los ladrones forzaron la puerta y se llevaron unos 720 euros, una cantidad considerable para un negocio local. Además, destrozaron la alarma nada más empezar a sonar.

Pero la cosa no quedó ahí. En la madrugada de este miércoles al jueves, en torno a las 3:30 horas, los ladrones entraron en la estación de servicio de Sigrás. En este caso, también destrozaron la puerta de entrada para acceder al establecimiento, aunque apenas se llevaron calderilla de la caja registradora. "Fueron más los daños que el dinero en sí", cuenta uno de sus trabajadores a Quincemil.

La gasolinera dispone de cámaras de seguridad que han permitido obtener imágenes del asalto. La Guardia Civil ya se ha desplazado esta mañana al establecimiento para recabar información e investigar lo ocurrido.

No descartan que estén relacionados

A estos dos negocios se suman otros establecimientos de hostelería de la zona. También entraron en Casa Perucho, situado a poca distancia de la gasolinera, así como en otro local del sector. En total, por el momento se conocen tres negocios de hostelería afectados, además de la estación de servicio y la máquina de vending en la que se habría intentado conseguir el dinero de las monedas.

La Guardia Civil investiga los hechos y, por el momento, no confirma que todos los asaltos estén relacionados. Sin embargo, los propietarios de los negocios afectados apenas tienen dudas de que detrás de estos robos podría estar el mismo grupo, por la forma de actuar y el objetivo de los asaltos.