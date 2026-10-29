A Coruña suma dos nuevos autobuses urbanos y amplía la flota de Tranvías a 103 vehículos

Los dos autobuses rígidos que se incorporan la próxima semana a la flota de Tranvías Cedida

La flota de autobuses urbanos de A Coruña continúa creciendo. La Compañía de Tranvías incorporará la próxima semana dos nuevos vehículos de 12 metros, con los que alcanzará un total de 103 autobuses destinados al servicio de transporte público de la ciudad.

Se trata de dos unidades del modelo MAN Lion's City diésel, con capacidad para transportar hasta 100 pasajeros cada una. Su incorporación permitirá aumentar la capacidad del servicio y disponer de más recursos para responder a las necesidades de las diferentes líneas.

La ampliación busca reforzar especialmente la capacidad de respuesta en los momentos de mayor demanda, como las horas de entrada y salida de los centros de trabajo, colegios y universidades, cuando se concentra buena parte de los desplazamientos diarios.

Los nuevos vehículos se integrarán en la operativa habitual de Tranvías a partir de la próxima semana, aunque la compañía no ha concretado las líneas a las que serán asignados.

Nueve autobuses más

La llegada de estas dos unidades se suma a la ampliación realizada el pasado mes de septiembre, cuando Tranvías incorporó otros dos autobuses articulados de 18 metros, también de la marca MAN.

Con las nuevas adquisiciones, la compañía habrá incrementado su flota en nueve vehículos durante los últimos cuatro años, una evolución que se produce mientras continúa vigente la prórroga de su actual contrato de concesión.

La empresa mantiene así las incorporaciones de vehículos en un momento en el que el Concello de A Coruña prepara el futuro contrato de gestión del transporte urbano.

Más de 28,5 millones de viajes

El refuerzo de la flota coincide con el crecimiento de la utilización del transporte público en la ciudad. Según los datos facilitados por Tranvías, los autobuses urbanos de A Coruña superaron los 28,5 millones de viajes en 2025.

Este incremento de la demanda ha llevado a la compañía a adaptar progresivamente los recursos disponibles para atender los desplazamientos de los usuarios.