Confirmada la suspensión a un trabajador de la basura de Arteixo (A Coruña) por agredir a un compañero

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo a un trabajador del servicio de recogida de residuos de Arteixo por una agresión física y verbal a un compañero. El alto tribunal gallego ha desestimado el recurso presentado por la CIG contra una sentencia anterior favorable al Ayuntamiento, que ya había avalado la medida disciplinaria adoptada por la Administración local.

Los hechos se remontan a un incidente entre dos empleados del servicio municipal. Según la denuncia del trabajador afectado, su compañero le golpeó en una ceja con una puerta y, además, le dirigió varios insultos. A raíz de estos hechos, el Ayuntamiento de Arteixo abrió un expediente disciplinario para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades laborales del trabajador denunciado.

La investigación administrativa concluyó con la imposición de una suspensión de empleo y sueldo durante un mes. La medida fue recurrida ante la jurisdicción social, pero el juzgado dio la razón al Ayuntamiento en una sentencia dictada el 2 de febrero de 2026, en la que rechazó la demanda y consideró justificada la sanción.

La CIG volvió a recurrir la resolución judicial, aunque el TSXG ha vuelto a respaldar la actuación municipal. En su fallo, el tribunal confirma la sentencia previa y mantiene la absolución del Ayuntamiento de Arteixo frente a las pretensiones formuladas por el sindicato en representación de su afiliado.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, había defendido anteriormente la necesidad de investigar este tipo de incidentes cuando se producen en el ámbito laboral. El regidor recordó que las administraciones deben actuar ante los incumplimientos graves y tramitar los correspondientes expedientes para aclarar los hechos y determinar las consecuencias que procedan, que pueden incluir sanciones disciplinarias e incluso el despido en los casos que lo justifiquen.