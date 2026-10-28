La nueva estación en la intermodal de A Coruña reorganiza los buses metropolitanos: estos son todos los cambios

La apertura de la nueva estación de autobueses en la intermodal de A Coruña, prevista para el próximo martes 3 de noviembre, obligará a adaptar los recorridos de los autobuses metropolitanos que conectan la ciudad con los municipios del área metropolitana y otros puntos de Galicia. La delegada territorial de la Xunta, Belén Docampo, ha confirmado que se mantendrán todas las líneas y los servicios interurbanos existentes, aunque habrá modificaciones en determinados itinerarios, paradas y horarios para adecuarlos a la nueva ubicación de la terminal.

La reorganización afecta a los corredores de acceso a la ciudad desde municipios como Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Betanzos, Arteixo, Carballo y A Laracha, así como a los servicios que enlazan A Coruña con otros destinos gallegos. El cambio más importante será el traslado de la cabecera de las líneas que actualmente terminan en la estación de autobuses de la avenida de Alfonso Molina a la nueva terminal de la intermodal, situada en la avenida de la Sardiñeira.

La Xunta sostiene que la operación no supone una reducción de la oferta de transporte, sino una adaptación de los recorridos a la nueva infraestructura. En función del corredor, los autobuses podrán acceder directamente a la estación, continuar hasta el centro de la ciudad o utilizar una parada exterior próxima a la terminal cuando su paso por las dársenas no resulte necesario. También se suprimirán algunas paradas próximas a la nueva estación o que dejarán de encajar en los recorridos de salida.

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, ha explicado que el objetivo es conservar las conexiones existentes con el centro urbano y los principales puntos de referencia, incluidos Juan Flórez y los hospitales, a través del corredor de Pasaxe. Los ajustes horarios serán, según la Xunta, los estrictamente necesarios para adaptarse a los nuevos trayectos: algunas conexiones podrán reducir sus tiempos de viaje, mientras que otras experimentarán variaciones de uno o dos minutos.

La nueva estación prestará servicio a 435 autobuses diarios y permitirá atender a unos 2,7 millones de viajeros al año, según los datos facilitados por la Administración autonómica. La apertura permitirá concentrar en una misma zona las conexiones en autobús y ferrocarril, aunque la pasarela peatonal de enlace con los trenes y el aparcamiento todavía no estarán operativos el día de la inauguración.

La terminal abrirá sin aparcamiento ni conexión peatonal directa con los trenes

La puesta en marcha de la estación de autobuses culminará una parte de la intermodal de A Coruña, pero no supondrá que todo el complejo esté listo para funcionar. La Xunta terminó las obras de la terminal de autobuses en diciembre de 2025 y, desde entonces, ha trabajado en su puesta en servicio. Sin embargo, los viajeros no podrán utilizar inicialmente el aparcamiento subterráneo ni la pasarela peatonal que debe conectar las instalaciones con la estación ferroviaria.

El edificio de autobuses se organiza en dos niveles. El acceso principal se encuentra en la avenida de A Sardiñeira, donde están el edificio de viajeros y las 20 dársenas para los servicios interurbanos.

La principal limitación para los usuarios será la falta de aparcamiento desde el primer día. Judit Fontenla ha explicado que la Xunta ejecutó las obras que le correspondían, pero que el recinto todavía no ha sido recibido formalmente por Adif, organismo al que corresponde asumir su explotación conforme al convenio. La responsable autonómica ha asegurado que la Administración gallega lleva desde marzo solicitando por escrito que se formalice esa recepción.

"El compromiso de la Xunta era construirlo, ejecutarlo y entregarlo. Lo hicimos en plazo y esperamos que Adif lo recepcione y ponga en marcha su explotación", ha señalado Fontenla al explicar la situación. La directora xeral ha añadido que existen cuestiones pendientes relacionadas con la decisión sobre quién gestionará el aparcamiento y que la Xunta ha insistido en la necesidad de que pueda utilizarse cuanto antes.

La responsable de Mobilidade ha reconocido que abrir una terminal de estas características sin aparcamiento supone una carencia para los viajeros. "Esperamos que abra lo antes posible", ha indicado, al tiempo que ha defendido que la Xunta ha trasladado a Adif la necesidad de poner en servicio esta instalación.

Tampoco estará disponible la pasarela peatonal que debe facilitar el enlace entre los autobuses y los trenes. Las obras de la parte ferroviaria de la intermodal todavía no han concluido y la Xunta no ha concretado una fecha para que pueda utilizarse esa conexión. Por tanto, la apertura del 3 de noviembre permitirá estrenar la terminal de autobuses, pero no completar la conexión directa entre ambos medios de transporte.

La nueva infraestructura se integra en la estrategia de intermodalidad que la Xunta está desarrollando en las principales ciudades gallegas, después de las actuaciones realizadas en Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, Pontevedra y Lugo, cuya finalización está prevista para el próximo año.

La Xunta defiende que hubo reuniones con el Ayuntamiento desde abril de 2025

La reorganización de los autobuses metropolitanos llega acompañada de discrepancias entre la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña sobre la coordinación de los cambios y el margen disponible para adaptar el tráfico urbano. La Administración autonómica sostiene que ha mantenido contactos con el Gobierno local durante más de un año para analizar los recorridos y preparar la entrada en funcionamiento de la nueva estación.

Según ha explicado Fontenla, la Dirección Xeral de Mobilidade celebró hasta seis reuniones con el Ayuntamiento entre abril de 2025 y octubre de 2026, con la última el día 9 de octubre. Durante ese periodo, la Xunta remitió planos, información sobre las paradas y propuestas de itinerarios, además de revisar las alternativas planteadas por los técnicos municipales.

"Se revisaron todos los itinerarios y los puntos de conflicto planteados por el Concello, y se estudiaron todas las alternativas técnicas que nos trasladaron", ha explicado la directora xeral. Según su versión, el trabajo permitió analizar los cinco corredores de entrada y salida de la ciudad y estudiar cómo podían adaptarse a la nueva ubicación de la estación.

La responsable autonómica ha asegurado que el Ayuntamiento recibió información sobre los recorridos y las paradas, y que también se trasladaron las preocupaciones relacionadas con los posibles efectos sobre el tráfico. Fontenla ha manifestado su sorpresa por las críticas municipales sobre la falta de tiempo para preparar los cambios, ya que, según ha defendido, el trabajo técnico se desarrolló durante un año y la fecha de apertura se comunicó antes de la puesta en servicio.

La última comunicación formal, según la Xunta, informó de que la terminal abriría el 3 de noviembre. La responsable de Mobilidade ha insistido en que el Ayuntamiento conocía los itinerarios y que, en la reunión del 9 de octubre, ya se había hablado de una apertura próxima.

"Me sorprende porque conocían los corredores y las paradas y podían trasladarnos cualquier preocupación sobre las afecciones al tráfico urbano", ha señalado Fontenla, que ha defendido la necesidad de poner en funcionamiento una infraestructura que considera preparada para recibir a los viajeros.

La Xunta diferencia esta reorganización de las reclamaciones de los municipios del área metropolitana para mejorar las frecuencias, crear conexiones nuevas o adaptar los servicios a las necesidades de estudiantes y trabajadores. Fontenla ha indicado que la Administración autonómica conoce esas peticiones y estudia posibles mejoras, pero ha defendido que deben abordarse por separado de los cambios derivados de la apertura de la estación.

"Son dos cuestiones diferentes", ha resumido la responsable autonómica. La reorganización actual, según ha explicado, responde al traslado de la terminal y a la necesidad de adaptar los recorridos a su nueva ubicación. Las posibles ampliaciones de líneas o nuevas conexiones se analizarán en función de su viabilidad.

Entre las cuestiones pendientes se encuentra la mejora de las conexiones con la Universidade da Coruña. La Xunta estudia alternativas para atender algunas demandas del área metropolitana, pero no ha anunciado que esas modificaciones vayan a entrar en funcionamiento el próximo 3 de noviembre.

Qué pasará con la antigua estación de autobuses

El traslado de todos los servicios interurbanos implica que la actual estación de autobuses dejará de funcionar como terminal a partir del martes 3 de noviembre. La Xunta ha descartado que ambos recintos convivan durante un periodo de transición: todos los servicios pasarán a operar desde la nueva intermodal.

El futuro del edificio de la antigua estación todavía está pendiente de definir. Fontenla ha explicado que la Xunta mantiene conversaciones con el Ayuntamiento para intentar alcanzar un acuerdo sobre los posibles usos de las instalaciones y del espacio que quedará liberado tras el traslado.

La responsable autonómica no ha concretado qué destino tendrá la parcela ni si se reservará para algún uso relacionado con la movilidad. Ha señalado que las conversaciones continúan y que ambas administraciones tratarán de encontrar una solución en las próximas semanas o meses.

Los cinco corredores: qué cambia en cada recorrido

La reorganización afecta a cinco corredores principales: las avenidas de A Pasaxe, Monelos, Alfonso Molina, Arteixo y Fisterra. La Xunta ha detallado los itinerarios que seguirá cada grupo de líneas, diferenciando entre los autobuses que terminan en la intermodal y aquellos que continúan hasta el centro de A Coruña, principalmente hasta el Teatro Colón.

La Administración autonómica ha insistido en que el objetivo es mantener las conexiones actuales y adaptar los recorridos a la ubicación de la nueva estación. La documentación oficial de los itinerarios distingue los servicios que utilizarán las dársenas interiores de los que harán una parada exterior para evitar entrar en la terminal.

Corredor 1: A Pasaxe, con conexiones con Oleiros, Culleredo, Cambre, Sada, Betanzos y Ferrol

El corredor de la avenida de A Pasaxe es uno de los principales accesos del transporte metropolitano a A Coruña. Canaliza los servicios procedentes de Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada, además de las conexiones con Betanzos y Ferrol. También es una vía fundamental para los viajeros que se desplazan hasta los centros hospitalarios de la ciudad.

La reorganización diferencia dos grupos de servicios. El primero está formado por 15 líneas que terminan en la estación intermodal. En estos autobuses se mantendrá el recorrido urbano actual, tanto en la entrada como en la salida, con el cambio de la antigua terminal por la nueva como principal modificación.

Los viajeros conservarán las paradas de la avenida de A Pasaxe, incluida la rotonda y la zona de Santa María do Mar, así como las del Hospital Materno Infantil, el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), Os Castros y la avenida de Oza, en la zona de A Gaiteira. La estación intermodal sustituirá a la actual parada de la terminal de autobuses.

El segundo grupo lo integran 30 líneas que llegan hasta el Teatro Colón y que también incorporarán la intermodal a su recorrido de salida. En sentido de entrada a la ciudad, estos servicios conservarán el itinerario actual y no pasarán por la nueva estación, por lo que mantendrán las paradas del corredor, incluidas las de Os Castros, A Gaiteira, Costa da Palloza y la plaza de Ourense.

El cambio llegará cuando los autobuses abandonen el centro. A partir del Teatro Colón se dirigirán directamente hacia la intermodal por la avenida de Alfonso Molina, por lo que dejarán de parar en Costa da Palloza en sentido de salida. El objetivo es evitar que los vehículos tengan que continuar por el recorrido anterior hasta la antigua estación antes de incorporarse a su ruta metropolitana.

En este grupo habrá dos formas de utilizar la nueva infraestructura. Las líneas que se dirijan hacia Betanzos y Ferrol entrarán en las dársenas de la estación intermodal. Por su parte, los servicios hacia Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada utilizarán la parada exterior prevista para los autobuses de corto recorrido. Mientras no estén terminadas las obras municipales necesarias para habilitarla en la avenida del Ferrocarril, se detendrán provisionalmente en la parada de Alfonso Molina situada junto a la antigua estación de autobuses.

La principal novedad para los usuarios de este corredor, por tanto, estará en el trayecto de salida desde el centro. Quienes viajen hacia A Coruña conservarán las paradas habituales, mientras que los pasajeros que salgan desde el Teatro Colón deberán tener en cuenta el nuevo acceso a la terminal o la parada provisional que corresponda a su destino.

Corredor 2: Monelos, con conexiones hacia Cerceda a través de Culleredo y Cambre

El corredor de la avenida de Monelos tiene un funcionamiento diferente, ya que agrupa servicios que salen de A Coruña desde el Teatro Colón y conectan con Cerceda a través de Culleredo y Cambre.

La reorganización afecta a tres líneas. Estos autobuses dejarán de realizar la parada de Costa da Palloza en sentido de salida y se dirigirán desde el centro hacia la estación intermodal por la avenida de Alfonso Molina. En lugar de entrar en las dársenas, utilizarán la parada exterior destinada a los servicios de corto recorrido, que estará inicialmente ubicada junto a la antigua estación.

Después de efectuar esa parada, los autobuses continuarán por la ronda de Outeiro hasta incorporarse a la avenida de Monelos. A partir de ese punto, el recorrido se mantendrá sin modificaciones en las paradas previstas en este corredor.

Los usuarios conservarán las paradas de la avenida de Monelos, número 211, en la zona de Eirís; la carretera de Eirís, número 40, junto al colegio; la avenida de Pedralonga, número 47; la zona de la antigua fábrica de armas y Palavea, en el entorno de Alcampo.

La Xunta sostiene que los ajustes se limitan al tramo comprendido entre el centro y la estación intermodal, sin cambios en el resto del itinerario. La modificación busca que los autobuses puedan abandonar A Coruña de forma más directa, evitando el desplazamiento hasta la antigua terminal.

Corredor 3: Alfonso Molina, con conexiones metropolitanas y con las principales ciudades gallegas

El corredor de la avenida de Alfonso Molina agrupa servicios metropolitanos de Cambre, Culleredo, Carral y Betanzos, además de conexiones con Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra y Ourense. Es uno de los ejes principales del transporte interurbano de A Coruña y contará con dos grupos de itinerarios.

El primero está formado por 36 líneas que terminarán en la nueva estación intermodal. En sentido de entrada a la ciudad, estos autobuses mantendrán las paradas actuales de la avenida de Alfonso Molina, incluidas las de Coca-Cola, el cruce de A Zapateira, el campus de Elviña y Carrefour. La principal diferencia será que, en lugar de dirigirse a la antigua estación, continuarán hacia la intermodal a través de la avenida de San Cristovo y la avenida de Enrique Salgado Torres, hasta incorporarse a la avenida de Arteixo.

En sentido de salida, los servicios iniciarán el recorrido en la estación intermodal y accederán a la avenida de A Sardiñeira, desde donde continuarán por la ronda de Outeiro para incorporarse a Alfonso Molina. La Xunta señala que se conservarán las paradas de este eje, por lo que la modificación se concentra en la conexión entre la terminal y la avenida principal de entrada y salida de la ciudad.

El segundo grupo está integrado por 18 líneas que llegan hasta el Teatro Colón y que también tendrán que adaptarse a la nueva terminal. En sentido de entrada mantendrán el itinerario urbano actual, con las paradas de Coca-Cola, el cruce de A Zapateira, el campus de Elviña, Carrefour, Alfonso Molina a la altura de la antigua estación y Costa da Palloza.

Sin embargo, al salir desde el centro, estos autobuses dejarán de parar en Costa da Palloza para dirigirse directamente hacia la intermodal por la avenida de Alfonso Molina. A partir de ahí, la organización dependerá del destino de cada servicio.

Las líneas que conectan A Coruña con Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra y Ourense utilizarán las dársenas interiores de la estación. En cambio, los servicios metropolitanos hacia Cambre, Culleredo y Carral recurrirán a la parada exterior, que funcionará provisionalmente en Alfonso Molina, junto a la antigua terminal, mientras no se habilite la ubicación definitiva en la avenida del Ferrocarril.

Esta diferencia será importante para los usuarios, ya que no todos los autobuses de este corredor tendrán su parada de salida en las dársenas de la estación. La Xunta recomienda consultar el servicio concreto para conocer dónde debe cogerse cada línea a partir del 3 de noviembre.

Corredor 4: avenida de Arteixo, el que más reducirá los recorridos

El corredor de la avenida de Arteixo canaliza los servicios procedentes de Arteixo, Carballo, A Laracha y la Costa da Morte. La proximidad de la nueva estación permitirá que estos autobuses accedan de forma más directa a la terminal, lo que reducirá el recorrido urbano en las líneas que finalizan en la intermodal.

El primer grupo está compuesto por 18 líneas que terminarán en la estación. En estos servicios, tanto la entrada como la salida se adaptarán para acceder directamente desde la avenida de Arteixo. La modificación permitirá evitar parte del recorrido que actualmente deben realizar los autobuses para llegar a la antigua terminal.

La reorganización incluye la supresión de dos paradas de la ronda de Outeiro situadas en las proximidades de la nueva estación: la correspondiente al entorno de la avenida de Arteixo y la identificada en la documentación como ronda de Outeiro 109-126. La Xunta justifica su eliminación por la cercanía de la intermodal, que pasará a ofrecer el servicio de llegada y salida en esa zona.

El segundo grupo lo integran nueve líneas que continúan hasta el Teatro Colón. En sentido de entrada, mantendrán el recorrido urbano habitual, pero incorporarán el acceso directo a la intermodal. También dejarán de utilizar las dos paradas de la ronda de Outeiro que se consideran redundantes por su proximidad a la nueva terminal.

En sentido de salida, los autobuses partirán del Teatro Colón y se dirigirán hacia la intermodal por la avenida de Alfonso Molina. En este caso sí entrarán en las dársenas interiores antes de continuar su viaje por la avenida de Arteixo.

La Xunta considera que este corredor será uno de los más beneficiados por el cambio, ya que el acceso directo permitirá acortar los desplazamientos urbanos de las líneas que terminan en la terminal. La reducción concreta dependerá del servicio y de las condiciones de circulación, aunque la Administración autonómica destaca la simplificación del recorrido como una de las principales ventajas de la nueva organización.

Corredor 5: avenida de Fisterra, con cambios en el acceso final a la intermodal

El último corredor agrupa servicios procedentes de Arteixo, Carballo y A Laracha que acceden a A Coruña por la avenida de Fisterra. La reorganización diferencia dos grupos de líneas, en función de si terminan en la estación intermodal o si continúan hasta el centro urbano.

El primer grupo está formado por dos líneas que finalizarán en la nueva terminal. Tanto en sentido de entrada como en sentido de salida, los autobuses mantendrán el recorrido por la avenida de Fisterra y adaptarán el tramo final para acceder a la intermodal a través de la ronda de Outeiro y la avenida de Arteixo.

Se conservará la parada de la avenida de Fisterra, pero se eliminarán las dos paradas de la ronda de Outeiro próximas a la nueva estación, al igual que sucede con los servicios del corredor de Arteixo. La nueva terminal asumirá la función de esas paradas debido a su cercanía.

El segundo grupo está compuesto por siete líneas que conectarán la estación con el centro de A Coruña. En sentido de entrada, mantendrán el recorrido hasta la parada de la calle Juan Flórez, número 10, en el entorno de la plaza de Pontevedra. Desde ese punto, los autobuses se incorporarán a la avenida de Arteixo para acceder directamente a la intermodal.

En sentido de salida, estos servicios conservarán las paradas urbanas, incluida Costa da Palloza y la de Juan Flórez, número 10, antes de abandonar la ciudad por la avenida de Fisterra. Se trata de una excepción dentro de la reorganización, ya que estas líneas mantendrán Costa da Palloza en sentido de salida debido a las características de su recorrido.

La Xunta destaca que el ajuste permitirá conectar las líneas de este corredor con la nueva terminal sin alterar de forma sustancial el recorrido urbano. Los cambios se concentran en el tramo de acceso a la estación y en la eliminación de las paradas que quedan demasiado cerca de la intermodal.

Una parada exterior para ahorrar entre seis y ocho minutos

Una de las novedades de la reorganización será la incorporación de una parada exterior a la estación intermodal para los autobuses metropolitanos de corto recorrido que salen del Teatro Colón. Su finalidad es evitar que determinados servicios tengan que entrar en las dársenas de la terminal cuando solo necesitan realizar una parada intermedia antes de abandonar A Coruña.

Esta solución afectará principalmente a los corredores de A Pasaxe, Monelos y Alfonso Molina. Según la Xunta, permitirá ahorrar entre seis y ocho minutos respecto al tiempo que necesitarían los autobuses si tuvieran que entrar en las dársenas y volver a incorporarse al itinerario.

La parada definitiva estará situada en la avenida del Ferrocarril, en el exterior de la estación. Sin embargo, su habilitación depende de las obras de acondicionamiento de los accesos que corresponden al Ayuntamiento de A Coruña. Mientras se completan los trabajos, los autobuses utilizarán desde el 3 de noviembre la parada de Alfonso Molina situada a la altura de la antigua estación.

La solución provisional permitirá que los servicios continúen funcionando desde el primer día, aunque los usuarios tendrán que comprobar si su línea sale desde las dársenas de la intermodal o desde esa parada exterior. No todos los autobuses utilizarán el mismo punto de embarque: dependerá del corredor y del destino.

Se suprimen paradas de Costa da Palloza y la ronda de Outeiro

Entre las modificaciones más visibles para los viajeros está la eliminación de algunas paradas urbanas. La principal afecta a Costa da Palloza, que dejará de utilizarse en sentido de salida en varios corredores porque los autobuses tendrán que dirigirse directamente a la nueva estación por Alfonso Molina.

La parada se mantendrá, no obstante, en los itinerarios de entrada en los que forma parte del recorrido actual. También seguirá funcionando en sentido de salida para las líneas del corredor de Fisterra que continúan por el centro antes de abandonar A Coruña por esa avenida.

La ronda de Outeiro también experimentará cambios. Se suprimirán las paradas próximas a la intermodal, especialmente en los corredores de Arteixo y Fisterra, porque la nueva estación permitirá cubrir esa zona sin necesidad de mantener detenciones tan próximas. La Xunta sostiene que el resto de las paradas se conservará, salvo los ajustes que resulten imprescindibles por el cambio de recorrido.

La directora xeral de Mobilidade ha insistido en que estas modificaciones no implican una reducción general de la cobertura del transporte interurbano. Según la documentación oficial, los cambios responden a la necesidad de adaptar los servicios al traslado de la terminal y de evitar recorridos innecesarios.

Los horarios ya se pueden consultar en Bus.gal y en la web de Mobilidade

La Xunta asegura que no se han introducido cambios horarios por motivos ajenos a la reorganización de los itinerarios. Las variaciones se limitan a los ajustes necesarios para adaptar los tiempos de paso al nuevo recorrido: algunos servicios podrán adelantar su llegada, mientras que otros necesitarán uno o dos minutos adicionales para completar el trayecto.

En los corredores de Arteixo y Fisterra, la proximidad de la nueva terminal permitirá reducir parte del recorrido urbano. En otros casos, el cambio de acceso puede suponer pequeñas variaciones en los tiempos de paso por las paradas intermedias, aunque la Administración autonómica sostiene que no se trata de una modificación general de las frecuencias.

La información oficial permite consultar los trayectos y las paradas de cada línea, así como comprobar los horarios a partir de la fecha de apertura. La Xunta también ha anunciado que distribuirá folletos informativos en la actual estación de autobuses y en los propios vehículos para facilitar la adaptación de los usuarios al nuevo sistema.

Qué deben tener en cuenta los viajeros desde el 3 de noviembre

El principal cambio para los usuarios será que todos los servicios interurbanos trasladarán su terminal a la estación intermodal, pero no todos realizarán la parada en el mismo punto del complejo. Los autobuses que tengan la intermodal como cabecera o final de recorrido utilizarán las dársenas interiores, mientras que determinados servicios metropolitanos que continúan desde el centro hacia sus municipios de origen utilizarán la parada exterior.

Durante los primeros días, esa parada exterior estará en Alfonso Molina, a la altura de la antigua estación de autobuses, y no en la avenida del Ferrocarril, donde se situará definitivamente cuando terminen las obras municipales. Por ello, quienes viajen desde el Teatro Colón hacia municipios como Oleiros, Culleredo, Cambre o Sada deberán comprobar qué parada corresponde a su línea.

También será necesario tener en cuenta que Costa da Palloza dejará de ser una parada de salida para numerosos servicios, aunque seguirá funcionando en los itinerarios de entrada que la mantienen y en las líneas del corredor de Fisterra que continúan por el centro. En la ronda de Outeiro se eliminarán algunas paradas próximas a la intermodal, que quedarán cubiertas por la nueva terminal.

La Xunta defiende que el sistema mantendrá todas las líneas y servicios actuales y que los ajustes permitirán adaptar los recorridos a la nueva infraestructura sin reducir la oferta de transporte metropolitano. El estreno, sin embargo, llegará con cuestiones todavía pendientes: la puesta en servicio del aparcamiento, la apertura de la pasarela peatonal ferroviaria y la habilitación definitiva de la parada exterior.