A Coruña licita por 211.000 euros la rehabilitación de dos cámaras de la Torre de Hércules

El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado este miércoles en la Junta de Gobierno Local la apertura del proceso de licitación de las obras de rehabilitación de dos cámaras situadas en la planta baja de la Torre de Hércules. La actuación cuenta con un presupuesto aproximado de 211.000 euros y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses, con el objetivo de preservar el estado de estas estancias del faro romano y mejorar las condiciones de seguridad de las personas que acceden a ellas.

La intervención se centrará en dos espacios orientados hacia el este que tienen una particularidad dentro de la estructura del monumento: son las únicas cámaras que cuentan con una puerta de acceso desde el exterior. Una de ellas tiene un uso especialmente relevante para el funcionamiento habitual de la Torre de Hércules, ya que es la única que se abre a diario al público para permitir la salida de los visitantes tras completar el recorrido por el faro.

Este tránsito continuado hace que la estancia esté expuesta al desgaste derivado del uso y requiera trabajos periódicos de mantenimiento. La actuación prevista permitirá abordar las necesidades de conservación de estos espacios y estudiar con detalle el estado de sus elementos constructivos, con el fin de determinar las intervenciones necesarias para garantizar su preservación.

El proyecto contempla dos grandes ámbitos de trabajo. El primero estará dedicado a documentar y analizar las cámaras, identificar posibles patologías y estudiar las distintas fases constructivas del monumento. Esta labor permitirá recopilar información detallada sobre el estado actual de las estancias y establecer los criterios para llevar a cabo la restauración.

La segunda línea de actuación se centrará directamente en la conservación de las estructuras. Los trabajos incluirán la retirada de sustancias ajenas a las fábricas originales y la reposición de morteros, entre otras intervenciones destinadas a preservar los materiales y elementos constructivos de estas dependencias.

Además de proteger el patrimonio histórico, la rehabilitación busca reforzar la seguridad tanto de los visitantes como del personal que trabaja en la Torre de Hércules. La licitación permitirá seleccionar la empresa encargada de ejecutar las obras, que tendrán un plazo previsto de cuatro meses una vez que comiencen los trabajos.

La actuación se enmarca en las tareas de mantenimiento y conservación que requiere uno de los principales monumentos de A Coruña, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2009. La Torre de Hércules, de origen romano y todavía en funcionamiento como faro, recibe visitantes durante todo el año, por lo que sus instalaciones necesitan intervenciones periódicas que permitan compatibilizar el uso público con la protección de sus elementos históricos.