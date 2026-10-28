A Coruña convoca un minuto de silencio esta tarde en María Pita por la tragedia ferroviaria de Toledo

La plaza de María Pita de A Coruña acogerá este miércoles, a las 20:00 horas, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido esta mañana en las proximidades de Toledo.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de A Coruña, que también ha suspendido la agenda municipal prevista para hoy con motivo del luto por la tragedia.

La ciudad se sumará así a las muestras de duelo por un siniestro que ha conmocionado al país. El choque entre dos trenes, uno de Renfe y otro de Iryo, se ha producido a las 8:54 horas entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.

Por el momento, las autoridades han confirmado decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos, aunque el balance continúa pendiente de actualización.

El accidente ha obligado además a Adif a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona y se investigan las causas del siniestro.

PPdeG, BNG y PSdeG suspenden también su agenda política

El luto por el accidente ferroviario también ha llevado a los principales partidos gallegos a cancelar sus actos previstos para este miércoles. PPdeG, BNG y PSdeG han suspendido su agenda política en señal de duelo por las víctimas de la tragedia.

De este modo, las instituciones y las formaciones políticas gallegas se suman a las muestras de condolencia tras uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.