Los pasajeros abandonan el tren mientras se despliega un dispositivo sanitario.

Los pasajeros abandonan el tren mientras se despliega un dispositivo sanitario. E.E.

Ofrecido por:

A Coruña

A Coruña convoca un minuto de silencio esta tarde en María Pita por la tragedia ferroviaria de Toledo

El acto tendrá lugar este miércoles a las 20:00 horas, mientras que el Concello ha suspendido la agenda municipal por el luto tras el accidente

Más información: Al menos 50 muertos tras chocar un AVE de Renfe contra un Iryo y sacarlo de la vía cerca de Toledo

Publicada
Actualizada
Síguenos

La plaza de María Pita de A Coruña acogerá este miércoles, a las 20:00 horas, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido esta mañana en las proximidades de Toledo.

Accidente ferroviario en Yébenes

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de A Coruña, que también ha suspendido la agenda municipal prevista para hoy con motivo del luto por la tragedia.

La ciudad se sumará así a las muestras de duelo por un siniestro que ha conmocionado al país. El choque entre dos trenes, uno de Renfe y otro de Iryo, se ha producido a las 8:54 horas entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.

Por el momento, las autoridades han confirmado decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos, aunque el balance continúa pendiente de actualización.

El accidente ha obligado además a Adif a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona y se investigan las causas del siniestro.

PPdeG, BNG y PSdeG suspenden también su agenda política

El luto por el accidente ferroviario también ha llevado a los principales partidos gallegos a cancelar sus actos previstos para este miércoles. PPdeG, BNG y PSdeG han suspendido su agenda política en señal de duelo por las víctimas de la tragedia.

De este modo, las instituciones y las formaciones políticas gallegas se suman a las muestras de condolencia tras uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.