A Coruña avanza hacia un nuevo contrato de bus urbano 100% eléctrico y limita las subidas del billete

El Ayuntamiento de A Coruña ha dado este miércoles un nuevo paso para renovar el servicio de transporte urbano con la aprobación inicial de la estructura de costes del futuro contrato de autobuses. Este trámite, aprobado en la Junta de Gobierno Local, permitirá avanzar hacia la licitación de un servicio que el Gobierno local pretende que sea completamente eléctrico y mantenga unas tarifas asequibles para los usuarios.

La propuesta establece los factores económicos que deberán tenerse en cuenta para calcular el coste de la prestación y organizar el futuro contrato. El objetivo es definir las condiciones con las que se contratará el servicio y establecer mecanismos que permitan controlar las posibles revisiones de los precios durante su vigencia.

El Ayuntamiento plantea limitar esas actualizaciones a factores concretos y medibles, como los costes de personal, la electricidad y el mantenimiento. De este modo, la empresa que resulte adjudicataria no podrá repercutir automáticamente cualquier incremento de sus gastos en el precio que pagan los viajeros, sino que tendrá que acreditar que se debe a circunstancias previstas en el contrato y que cumple las condiciones establecidas para solicitar una revisión.

La Administración local ha elaborado el estudio a partir de consultas e informes de responsables del transporte urbano de otras cinco ciudades, con el propósito de comparar modelos y ajustar la estructura económica a las necesidades reales del servicio. La intención es avanzar hacia un sistema que combine la sostenibilidad, la calidad de la prestación y la contención de los precios para la ciudadanía.

La aprobación de esta estructura de costes es un paso previo a la licitación, por lo que todavía queda recorrido hasta que se adjudique el futuro contrato. El Gobierno local sitúa la electrificación completa de la flota entre los objetivos de este proceso, que considera estratégico para la política de movilidad de la ciudad.

Tres ascensores para mejorar la conexión entre Barrio de las Flores y Elviña

La Junta de Gobierno Local también ha adjudicado el proyecto para mejorar la accesibilidad peatonal entre el Barrio de las Flores y la primera fase de Elviña. La actuación cuenta con una inversión de 823.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, y se centrará en los itinerarios que conectan ambos ámbitos a través de la ronda de Camilo José Cela.

En la actualidad existen tres conexiones peatonales entre esta vía y Elviña, pero todas presentan largos tramos de escaleras con pendientes pronunciadas. Esta configuración dificulta el tránsito de personas con movilidad reducida y de quienes necesitan desplazarse con mayor comodidad y seguridad.

Para solucionar este problema, el proyecto contempla instalar un elevador en cada uno de los tres recorridos, de manera que se puedan salvar los desniveles sin depender exclusivamente de las escaleras. La intervención incluirá también mejoras en la seguridad viaria, con pasos de peatones sobreelevados para reducir la velocidad de los vehículos, además de la renovación de la señalización, la iluminación y los pavimentos de aceras y calzadas.

Las obras abarcarán asimismo la renovación de las redes de saneamiento y recogida de aguas pluviales, la instalación de canalizaciones municipales y la ampliación del mobiliario urbano. El proyecto incorpora también trabajos de jardinería, sistemas de riego y adaptación de los elementos destinados a la recogida de residuos.

La intervención se enmarca en el Plan de Barrios 2025-2027, a través del cual el Ayuntamiento asegura haber movilizado ya más de 90 millones de euros en actuaciones de mejora repartidas por la ciudad.

El Talón Restaurante subirá a 10 euros por menú en 2027

Otro de los asuntos aprobados ha sido la continuidad del programa municipal Talón Restaurante durante 2027, con una dotación inicial de 600.000 euros. La iniciativa cuenta actualmente con 418 usuarios y está dirigida principalmente a personas mayores y otros colectivos que cumplen los requisitos establecidos por los servicios sociales municipales.

La principal novedad para el próximo año será el incremento del precio del menú, que pasará de nueve a diez euros. El Ayuntamiento asumirá el aumento mediante una actualización de la aportación municipal, por lo que las personas beneficiarias mantendrán sin cambios el importe que pagan por cada comida.

Así, quienes tengan ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) continuarán abonando tres euros por menú, mientras que el resto de usuarios pagará 4,56 euros. Para compensar el encarecimiento, la aportación municipal por talón aumentará de seis a siete euros en el primer caso y de 4,44 a 5,44 euros en el segundo.

El programa permite acceder a entre diez y 25 menús al mes, en función de la valoración de los servicios sociales. Además de facilitar una alimentación equilibrada, busca combatir la soledad no deseada y favorecer que las personas mayores mantengan su autonomía y permanezcan en su entorno habitual.

Los establecimientos hosteleros adheridos desempeñan un papel importante en esta iniciativa, ya que ofrecen espacios de encuentro y relación social, además de las comidas. El Ayuntamiento pretende facilitar la continuidad de los locales participantes y ampliar la red para acercar el servicio a más barrios.

Según las previsiones municipales, el coste anual de los talones que ya están asignados alcanzaría los 506.464,80 euros con los nuevos importes, por debajo de la dotación prevista. Esa diferencia permitiría disponer de margen presupuestario para incorporar a más beneficiarios. La actualización incluye, además, la supresión de la modalidad de medio menú, que actualmente no tiene demanda.

La teleasistencia contará con 931.310 euros para los próximos tres años

La Junta de Gobierno Local ha autorizado también la licitación del servicio municipal de teleasistencia domiciliaria, con un presupuesto de 931.310 euros para un periodo de tres años, sin posibilidad de prórroga. El contrato pretende dar continuidad a la atención actual y ampliar progresivamente la cobertura para que más personas mayores o en situación de vulnerabilidad puedan permanecer en sus hogares con apoyo especializado.

El servicio cuenta actualmente con 1.775 usuarios: 1.755 disponen de terminales convencionales y otros 20 utilizan dispositivos de comunicación móvil GSM. A estas cifras se suman 397 solicitudes que figuran en lista de espera, lo que sitúa la demanda potencial por encima de las 2.100 personas.

La previsión municipal es aumentar la capacidad hasta los 1.900 usuarios durante el primer año, los 1.960 en el segundo y los 2.020 en el tercero. Los pliegos contemplan, además, la posibilidad de valorar ofertas que permitan atender hasta 180 personas más sin coste adicional para el Ayuntamiento.

La teleasistencia funciona las 24 horas del día durante todo el año. A través de los dispositivos instalados en sus domicilios, los usuarios pueden contactar con un centro especializado en caso de emergencia o necesidad, desde el que se movilizan los recursos oportunos.

La prestación incluye también llamadas de seguimiento, acompañamiento, recordatorios personalizados y actuaciones preventivas para detectar situaciones de riesgo o aislamiento. Entre las mejoras que se valorarán en la licitación figuran detectores de caídas, gas y humo, sensores de presencia y dispositivos adaptados para personas con discapacidad sensorial.

El contrato estará reservado a entidades de carácter social, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa de contratación pública. El presupuesto se distribuirá en tres anualidades: 300.080 euros para el primer año, 310.300 para el segundo y 320.930 para el tercero.

600.000 euros para mantener los mercados municipales

El Ayuntamiento ha iniciado también la licitación del servicio integral de conservación y mantenimiento de las instalaciones de los mercados municipales, con un presupuesto base de 600.000 euros. El contrato tendrá una duración inicial de dos años y contempla la posibilidad de ampliarse mediante prórrogas por otros tres.

El servicio se dividirá en dos lotes. El primero estará dedicado al mantenimiento de la maquinaria frigorífica y de las máquinas de fabricación de hielo instaladas en los diferentes mercados. El segundo, dotado con más de 500.000 euros, abarcará las actuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y las condiciones de uso de las instalaciones de la red municipal.

Las Bolsas Norteamérica salen a licitación por 640.000 euros

La reunión de este miércoles ha servido igualmente para iniciar la licitación de los servicios de gestión del programa Bolsas Norteamérica para el próximo curso, con una inversión aproximada de 640.000 euros.

Esta iniciativa ofrece a estudiantes residentes en A Coruña que cursan cuarto de la ESO la posibilidad de estudiar el equivalente a primero de Bachillerato en un instituto de Canadá y convivir durante su estancia con una familia del país. La experiencia prevista para la próxima convocatoria comenzará a finales de agosto de 2027 y concluirá en junio de 2028, incluyendo los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa.

El servicio contratado deberá encargarse de los trámites necesarios para organizar la estancia, desde la gestión de los visados y permisos de estudio hasta el seguimiento del alumnado, las jornadas formativas y la distribución de las ayudas económicas destinadas a cubrir los gastos de desplazamiento y estancia.

Para optar a una de estas bolsas será necesario haber aprobado todas las materias de cuarto de la ESO y disponer de la documentación requerida para tramitar el permiso de estudios. El programa contempla ayudas que cubrirán entre el 80% y el 100% de los costes de las familias seleccionadas, en función de su situación económica, con el objetivo de facilitar el acceso a esta experiencia educativa con independencia de los recursos familiares.