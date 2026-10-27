A Coruña valora tomar más medidas para reforzar la información en días de alerta meteorológica

El Concello de A Coruña se abre a reforzar los avisos de riesgo en días de alerta meteorológica tras dos sucesos que tuvieron lugar en cerca de 24 horas en las playas de Riazor y Orzán. Una mujer y un hombre fueron rescatados estos últimos días al no poder salir por su propio pie del mar en días de mucho oleaje, uno de ellos con una alerta amarilla activa esa tarde.

La alcaldesa, Inés Rey, declaró este martes que "todas las ideas encaminadas a mejorar la seguridad son bienvenidas", en referencia a una propuesta de la portavoz del BNG, Avia Veira, que sugiere colocar avisos en los accesos de las playas los días de temporal.

De todas formas, la regidora defendió el trabajo municipal, aclarando que "el esfuerzo informativo que hace el Ayuntamiento en situaciones de riesgo es importante, pero todo lo que podamos mejorar para avisar todavía más de lo que hacemos se hará".

Respecto a las medidas de cierre de los arenales, Rey recordó que se sigue la normativa autonómica, que actualizó sus protocolos el año pasado. En ella se especifica cuándo se deben cerrar parques, jardines, playas y suspender la actividad deportiva al aire libre o cerrar los centros educativos.

"Es un tema que no genera discusión", subrayó, recordando que "se acata como no puede ser de otra manera". En esos casos, a través de notas de prensa y publicaciones en redes sociales, el Concello da aviso de las medidas tomadas.

En todo caso, la alcaldesa ha apelado a la "responsabilidad individual": "Si hay alerta amarilla, no es el mejor día para darse un baño ni para ponerse a leer".

Ante este tipo de situaciones que se repiten cada año con la llegada de los temporales, desde el Concello "seguiremos informando lo que sea necesario para evitar sustos como los de estos días".