La alcaldesa de A Coruña pone a Brasil como ejemplo para combatir a la ultraderecha: "Hoy se le ha puesto freno"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, evitó pronunciarse directamente sobre la petición de dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante la manifestación convocada este domingo en la ciudad por Galiza Nova, BNG y CIG contra la represión policial. Preguntada por este medio durante una rueda de prensa celebrada esta mañana, la regidora defendió que el debate público debe centrarse en las cuestiones que, a su juicio, preocupan realmente a la ciudadanía, como las pensiones, el acceso a la vivienda o los derechos de las mujeres.

"Creo que hay que hablar de lo que le está preocupando a la gente, que es el sistema público de pensiones, qué va a pasar con el sistema público de pensiones, si es sostenible, como se define desde una parte de la clase política, o va a petar, como dicen otros", señaló.

Rey también puso el foco en la vivienda y en el modelo que se quiere impulsar para afrontar esta problemática. En concreto, planteó el debate entre quienes defienden un mercado regulado e intervenido y quienes apuestan por el libre mercado, que, según afirmó, puede ahondar en la brecha social y salarial.

La alcaldesa también se refirió a los derechos de las mujeres y advirtió de que son los primeros que se cuestionan cuando la derecha y la ultraderecha llegan al poder. En este sentido, aludió al retroceso en el derecho al aborto que, según indicó, se ha escuchado en el debate político.

En su respuesta, Inés Rey amplió el foco a la política internacional y a la expansión de la ultraderecha en Europa y Sudamérica. La regidora aludió a la victoria de Lula en Brasil y señaló que también está siendo cuestionada desde sectores de la ultraderecha.

"Creo que deberíamos estar hablando de todo esto, que es lo que verdaderamente le preocupa a la gente y es lo que nos jugamos el 29 de noviembre, igual que se lo están jugando en otros países", manifestó, en referencia a las próximas elecciones generales.

"Después nos echaremos las manos a la cabeza. Entonces creo que es importante incidir en estas cuestiones. Creo que el debate público debe pivotar sobre estas cuestiones y no sobre otras", concluyó.