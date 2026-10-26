La alcaldesa Inés Rey y la rectora de la USC Rosa Crujeiras en la firma del acuerdo. Concello de A Coruña

A Coruña y la USC firman un convenio sobre vivienda, cambio climático y desarrollo urbano sostenible

El Concello de A Coruña y la Universidade de Santiago han firmado un convenio para impulsar líneas de investigación y análisis sobre vivienda, cambio climático y desarrollo urbano sostenible. El acuerdo se ha materializado en un acto celebrado este lunes con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, y la rectora, Rosa María Crujeiras.

El importe asciende a 33.000 euros y a través de este convenio se reforzará la planificación estratégica de la ciudad mediante estudios de gobernanza metropolitana, renaturalización urbana y evolución del mercado residencial.

Tras la firma, Rey destacó que "A Coruña está inmersa en un proceso de transformación que requiere planificación, conocimiento y una visión a largo plazo para dar respuesta a los grandes retos que tenemos por delante".

Gracias al acuerdo, la USC llevará a cabo trabajos de investigación para facilitar el diseño de políticas públicas y estrategias municipales.

Entre ellas, se analizarán los mecanismos de coordinación metropolitanos, se identificarán oportunidades para ampliar las infraestructuras verdes y se elaborarán estudios sobre el mercado residencial para planificar las políticas de vivienda.

En los trabajos participará el personal investigador del Departamento de Xeografía de la USC, vinculado al grupo de investigación Análise Territorial (ANTE) y al Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA).

Asimismo, en el acto, la alcaldesa destacó que Crujeiras es la primera mujer en el cargo en la historia de la USC, un logro en el avance en la igualdad y la presencia de mujeres en espacios de responsabilidad y decisión.