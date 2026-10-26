A Coruña homenajeará a María Barbeito, Federico Calvet y Curros Enríquez el 1 de noviembre

El Ayuntamiento de A Coruña dedicará el tradicional homenaje del Día de Todos los Santos a María Barbeito, Federico Fernández Amor-Calvet y Manuel Curros Enríquez. El acto tendrá lugar el próximo domingo 1 de noviembre, a las 12:00 horas, en el cementerio de Sa Amaro y contará con la participación de la Coral Follas Novas.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que las tres figuras representan diferentes aspectos de la historia de la ciudad: la renovación educativa y la igualdad de oportunidades, el compromiso con la cultura gallega y los orígenes del Deportivo. La celebración coincide, además, con varias efemérides, entre ellas el 120 aniversario de la fundación del club blanquiazul y de la Real Academia Galega, así como los 175 años del nacimiento de Curros Enríquez y los 90 años del golpe de Estado de 1936.

El recorrido comenzará en la Cruz de los Olvidados e incluirá ofrendas florales en recuerdo de las tres personalidades. La jornada concluirá en el Monumento a los Muertos por la Libertad, situado en el cementerio civil, donde se recordará a las víctimas de la represión franquista.

Rey subrayó que el homenaje pretende reconocer a quienes contribuyeron a construir la identidad de A Coruña y mantener viva la memoria de las personas que sufrieron la represión por defender la libertad. La alcaldesa vinculó esta última parte del acto al aniversario del golpe de Estado de 1936, que también marcó el inicio de la depuración profesional de María Barbeito.

María Barbeito Cerviño (1880-1970) será una de las protagonistas del homenaje por su papel en la renovación pedagógica. Como maestra, impulsó desde las Escuelas de la Guarda un modelo educativo basado en la innovación, la igualdad de oportunidades y la atención a la infancia más vulnerable. Su trayectoria también estuvo ligada a la Real Academia Galega, de la que formó parte desde 1912.

La conmemoración permitirá recordar igualmente las consecuencias que tuvo para ella el golpe de Estado de 1936, tras el que fue apartada de su labor docente. El Ayuntamiento reivindica así el legado de una educadora que defendió una escuela abierta a todos los niños y niñas y cuya trayectoria quedó marcada por la represión franquista.

Los orígenes del Deportivo

La figura de Federico Fernández Amor-Calvet (1871-1933) conectará el acto con el 120 aniversario del Deportivo. Fundador de la Sala Calvet, situada en la calle Galera, promovió el espacio del que surgió el club en 1906 y contribuyó al desarrollo de la práctica deportiva en la ciudad. Su historia está estrechamente vinculada a los primeros pasos de una institución que se ha convertido en uno de los principales símbolos de la identidad coruñesa.

Por su parte, Manuel Curros Enríquez (1851-1908) será recordado por su defensa de la lengua y la cultura gallegas. El poeta fue uno de los principales impulsores de la Real Academia Galega desde La Habana y mantuvo una estrecha relación con A Coruña, donde fue coronado como poeta en 1904. Sus restos fueron trasladados al cementerio de Santo Amaro en 1908, en una despedida multitudinaria que reflejó el reconocimiento popular a su trayectoria.

La elección de las tres personalidades permitirá al Ayuntamiento unir en una misma ceremonia la historia educativa, cultural y deportiva de la ciudad, además de reivindicar la memoria democrática. El cierre en el cementerio civil servirá para recordar a las víctimas de la represión y a quienes defendieron la libertad durante uno de los periodos más difíciles de la historia contemporánea española.