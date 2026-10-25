Noche de robos en A Coruña: asaltan con una alcantarilla tres locales cerca del Fórum Metropolitano

La cafetería Fórum en la que entraron a robar este domingo y la alcantarilla utilizada por el ladrón Eloy TP

La pasada noche, tres establecimientos situados en las inmediaciones del parque Europa, en A Coruña, fueron víctimas de robos en los que se utilizó una alcantarilla. Estos nuevos asaltos se producen en una zona que ya había registrado otros dos robos en los últimos días, ambos en la churrería Don Churro y cometidos con el mismo método.

Así lo confirman a Quincemil fuentes de la Policía Nacional, que indican que se encuentran investigando los robos y que, por el momento no hay detenidos.

Uno de los locales afectados ha sido la cafetería Fórum, situada cerca del Fórum Metropolitano, que esta mañana ha amanecido con un cristal roto a causa de los golpes propinados con la tapa de una alcantarilla.

El ladrón destrozó el cristal de la puerta para colarse en el local. Para ello utilizó la tapa de una alcantarilla que sacó de la calle Manuel Piñeiro Pose, la misma vía en la que se encuentra la cafetería. Por lo que solamente tuvo que desplazarse unos metros con el elemento a cuestas hasta llegar allí.

Otro de los locales afectados fue el bar Berry, situado en la esquina entre la calle Castiñeiras y las escalinatas de Santa Lucía. Al igual que en el anterior, el ladrón accedió a su interior tras romper el cristal de la puerta. Por ahora, no ha trascendido la cantidad de dinero o los objetos que consiguieron extraer de los tres establecimientos.