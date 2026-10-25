La concentración en A Coruña convocada por BNG, CIG y Galiza Nova termina con incidentes menores

A Coruña volvió a salir a la calle este domingo en una nueva concentración tras los disturbios del pasado miércoles en la ciudad, a raíz de la protesta convocada por Galiza Nova durante un acto de Santiago Abascal en la plaza de María Pita.

A diferencia del pasado miércoles, donde hubo disturbios posteriores, a raíz convocada por Galiza Nova durante un acto de Santiago Abascal en la plaza de María Pita, la concentración de hoy se desenvolvió de forma pacífica contra la "represión policial" y el "fascismo" sin desembocar en una batalla campal en las calles del centro desde la Subdelegación del Gobierno. La Policía Nacional confirma que no hubo detenciones ni altercados de importancia relacionados con las protestas.

La convocatoria estuvo impulsada por el BNG, su organización juvenil Galiza Nova, la CIG y Erguer. Además, se celebraron concentraciones simultáneas en Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo y Ourense. Según los datos de la Delegación del Gobierno, alrededor de 600 personas se congregaron en A Coruña. Los agentes antidisturbios interceptaron a siete jóvenes, que fueron retenidos en las inmediaciones de Palexco. Tras ser identificados por la Policía, todos ellos fueron puestos en libertad.

Un acto que se desenvolvió con "normalidad"

Durante el acto los manifestantes corearon cánticos como "Galiza será a tumba do fascismo" y "Vergoña me daría ser policía". Además de animar a secundar la huelga general del 11 de noviembre.

El responsable comarcal de Galiza Nova en A Coruña, Gonzalo Prado, volvió a denunciar la actuación policial del pasado miércoles y a reclamar la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia. "As cargas policiais foron total e absolutamente desproporcionadas", afirmó, antes de incidir en que entre las personas afectadas había menores de 14 y 15 años, personas mayores y una persona con discapacidad.

En esta línea, Prado aseguró que la protesta del miércoles en la plaza de María Pita había reunido a más de 5.000 personas que se manifestaron pacíficamente contra los discursos de odio y el fascismo. Según señaló, las cargas policiales se produjeron después de que Santiago Abascal y los representantes de Vox abandonasen la plaza. "Unha auténtica vergoña, sen sentido, que denunciamos e pola que reclamamos a dimisión do delegado do Goberno", manifestó.

También se refirió a los incidentes registrados en la concentración del miércoles por la tarde y insistió en que el foco debía ponerse en la actuación de los cuerpos policiales. "As imaxes que vivimos foron vergoñentas", afirmó. Al tiempo que criticó que "los agentes cargasen contra os manifestantes" sin distinguir entre las distintas personas que se encontraban en el lugar.

Sobre la convocatoria de este domingo, el representante de Galiza Nova señaló que buscan ofrecer una respuesta conjunta en las siete ciudades gallegas. "Decidimos volver convocar a concentración nas sete cidades galegas para mostrar unha resposta unitaria en todo o noso país: non cabe a represión policial, non cabe a brutalidade policial", explicó.

Asimismo, preguntado por la querella anunciada por Vox contra Galiza Nova, Prado aseguró que no frenará la actividad de la organización juvenil ni del nacionalismo gallego. "A súa querela, os seus discursos de odio e os seus insultos e ameazas non van parar a mocidade galega nin o nacionalismo organizado", concluyó.

Incidentes menores durante y después de la concentración

Pese a que la inmensa mayoría de las personas congregadas este domingo se manifestó de forma pacífica, durante el acto también se produjeron algunos incidentes. Uno de ellos tuvo lugar durante la lectura del manifiesto, cuando una persona con la cabeza cubierta intentó exhibir una bandera de España y, aparentemente, portando una bengala en el bolsillo.

La situación fue controlada por integrantes de los sindicatos convocantes y varios manifestantes, que interceptaron a esta persona y le pidieron que abandonase la concentración al recordar que se trataba de un acto pacífico.

Una vez finalizado el acto y tras la marcha de los representantes sindicales y la dispersión de los asistentes, se produjo un pequeño altercado. Un grupo de jóvenes comenzó a correr en dirección al Palexco coincidiendo con la presencia de dos furgones de la Policía Nacional en los Cantones.

Los agentes antidisturbios interceptaron a siete jóvenes, que fueron retenidos en las inmediaciones del Palexco. Tras ser identificados por la Policía, todos ellos fueron puestos en libertad.

Fuentes de la Policía Nacional confirman que la concentración se desenvolvió en "general sin ningún altercado de importancia". A diferencia del pasado miércoles, cuando los actos derivaron en dos enfrentamientos: el primero, por la mañana, en la plaza de María Pita después de que el líder de Vox abandonase el lugar, y otro por la tarde, tras la concentración frente a la Subdelegación del Gobierno, para mostrar el rechazo a las cargas policiales que se produjeron durante la mañana, que se extendió por distintas calles del centro de la ciudad.