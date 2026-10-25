A Coruña iniciará en los próximos días la segunda fase de la humanización de Ángel Rebollo, en Monte Alto

El Concello de A Coruña comenzará en los próximos días las obras de la segunda fase de la remodelación y humanización integral de la calle Ángel Rebollo, en el barrio de Monte Alto.

Debido a la longitud de la calle, la reforma se está llevando a cabo por tramos. Una vez finalizados los trabajos en el tramo comprendido entre Arzobispo Gelmírez y Ramón del Cueto, se han iniciado los preparativos para comenzar el tramo final del proyecto.

"El objetivo de nuestro plan de humanizaciones en la ciudad es avanzar hacia un nuevo modelo que apueste por la movilidad sostenible, la accesibilidad, la comodidad de los vecinos y la mejora estética de las calles de nuestros barrios. En definitiva, garantizar transformaciones integrales gracias a la inversión y los recursos públicos", señaló la alcaldesa, Inés Rey.

La actuación, que supone una inversión total de 1,5 millones de euros, incluye mejoras como la renovación de los pavimentos —el firme de hormigón y las baldosas de las aceras—, del saneamiento y de la recogida de aguas pluviales, así como de la canalización municipal en ambas aceras, con la instalación de cuatro nuevas tuberías.

Por otro lado, se elevarán los pasos de peatones, se reordenarán los contenedores, se renovará la señalización horizontal y vertical y se instalarán bancos y árboles.

En el tramo de las obras ya finalizado se han llevado a cabo trabajos de reurbanización y mejoras de la accesibilidad, lo que supone una mejora de la planificación urbanística, un refuerzo de la seguridad de los residentes y una mejora estética del entorno.