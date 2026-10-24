Dos autobuses, una camioneta, un taxi y dos turismos junto al teatro Colón en Los Cantones, en la nueva calle con paradas de bus interurbano. Quincemil

Vecinos del área de A Coruña crean una plataforma para reclamar mejoras en el transporte metropolitano

El municipio coruñés de Culleredo acogió este viernes la primera reunión de la plataforma ciudadana Queremos Chegar, impulsada para reclamar mejoras urgentes en el transporte metropolitano del área de A Coruña. En total, participaron 22 personas de Cambre, Sada, Carral, Arteixo y Culleredo, así como representantes de la asociación ADEGA y de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y área metropolitana.

El encuentro, celebrado en el Centro Social de Sueiro, sirvió para compartir experiencias, poner en común las principales deficiencias del transporte público y establecer las primeras líneas de trabajo. Una de las conclusiones más claras fue la necesidad de unir fuerzas y coordinar las reivindicaciones ciudadanas.

Según indican, la plataforma apuesta por sumar voluntades, compartir recursos y trabajar conjuntamente para trasladar las demandas del vecindario a las administraciones competentes, así como reunir los esfuerzos de muchas personas y colectivos que ya estaban trabajando de forma aislada.

Deficiencias en el transporte

En la reunión se compartieron numerosas experiencias personales y colectivas que, consideran, muestran cómo las deficiencias del transporte metropolitano condicionan la vida diaria de la ciudadanía: desde los desplazamientos al trabajo y a los centros educativos hasta el acceso a la universidad, a los servicios sanitarios y al ocio.

Uno de los ejemplos expuestos fue el de una vecina que, para llegar a la universidad a las 15:00 horas, tiene que salir de casa a las 12:30, para realizar un trayecto que en coche particular apenas lleva 14 minutos. Un caso que, lejos de ser aislado, refleja una realidad que se repite en diferentes puntos de la comarca.

Los asistentes coincidieron en que las líneas y los horarios actuales no responden a las necesidades reales de la población. Las frecuencias insuficientes, las conexiones deficientes, los transbordos imposibles, la saturación de los vehículos y la falta de servicios adaptados a los horarios laborales, educativos y de ocio provocan que muchas personas se vean obligadas a depender del vehículo particular.

La intermodal, una preocupación inmediata

La inminente apertura de la nueva estación de buses de A Coruña también fue otro de los temas. Queremos Chegar insta a las administraciones competentes a informar con claridad sobre cómo va a funcionar la estación, qué servicios estarán operativos, cómo se organizarán las conexiones y qué cambios supondrá para las personas usuarias del transporte metropolitano.

Desde la plataforma consideran imprescindible que esta infraestructura vaya acompañada de una planificación efectiva del transporte y de una información transparente a la ciudadanía.

Con todo, Queremos Chegar nace para poner en marcha una nueva etapa de trabajo colectivo, abierta a la participación de vecinas, vecinos, asociaciones y entidades comprometidas con un transporte público digno, accesible, sostenible y adaptado a las necesidades reales de la comarca.

La plataforma continuará recogiendo demandas y promoviendo la incorporación de nuevas personas y colectivos, con el objetivo de construir una reivindicación común, fuerte y representativa.