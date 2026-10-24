Renovación integral en Almeiras: Culleredo (A Coruña) impulsa una intervención de 700.000 euros

Actuación en Almeiras , Culleredo (A Coruña), en una zona por la que pasa el Camino de Santiago Cedida

El Concello de Culleredo acometerá una importante intervención de reforma urbana en la parroquia de Almeiras. La principal actuación será la modernización integral de la calle Vigovidín, situada en el centro del núcleo.

En total, se llevarán a cabo tres proyectos que supondrán una inversión de 700.000 euros, cofinanciados por la Deputación da Coruña, con la finalidad de incrementar la seguridad vial y renovar el firme de varias calles que se han ido deteriorando con el paso del tiempo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, apunta que las actuaciones "dan resposta ás necesidades trasladadas pola asociación de veciños", a la que agradece "a súa implicación". El regidor se reunió con la entidad en la ronda de encuentros con el tejido asociativo, que "teñen un papel esencial como se comproba agora que se traducen esos compromisos en obras reais", indica.

El primero de los proyectos ya ha sido adjudicado por el Concello. Se trata de la renovación integral de la rúa Vigovidín, por una cuantía la intervención de 182.493,10 euros. Se renovará el pavimento de la vía, a la vez que se repararán las redes de abastecimiento, saneamiento y recogida de pluviales. También se dotará a la calle de iluminación LED de alto rendimiento.

El Concello creará una plataforma única con prioridad peatonal, promoviendo la seguridad en un entorno residencial. Se empleará pavimento en hormigón, manteniendo la uniformidad con el nuevo pavimento de la calle San Xiao, tras la obra ya ejecutada por parte de la Deputación.

Actuaciones en otras calles del núcleo

La segunda obra, en trámite de formalización del contrato, se llevará a cabo en las calles Catas, Pedruco y Arzobispo Xelmírez, con un presupuesto de 240.453,06 euros. En la calle Catas se dará continuidad a la inversión realizada a cargo de los fondos EDUSI y que permitió la renovación de la vía adaptándola a su condición de Camino Inglés.

En este caso se completará el tramo restante hasta la intersección con la antigua Nacional 550, siguiendo con el firme coloreado en ocre y dando prioridad al peatón frente al tráfico rodado, que tendrá una velocidad máxima permitida de 20 km/h. También se cambiará la red de alumbrado público.

La calle Pedruco será renovada en sus primeros 40 metros y la calle Arzobispo Xelmírez, en su totalidad. En ambas se ejecutará una nueva red de recogida de aguas pluviales, subsanando las escorrentías en la superficie.

El tercer proyecto se llevará a cabo en las calles Silva, Eladio de la Iglesia y Pelamios. El objeto será la rehabilitación de los firmes que se encuentran deteriorados con el paso del tiempo, a la vez que renovar la red de abastecimiento.

En total las intervenciones abarcarán 788 metros de calzadas. También será renovada la señalización horizontal y vertical. La cuantía destinada para esta actuación es de 286.992,46 euros.

Rioboo explica que las intervenciones "mellorarán notablemente as prestacións" de un conjunto de calles que presentan "unha necesidade clara de actuación". El regidor apunta que la contratación de obra pública por parte del Concello de Culleredo está "en máximos" y seguirá avanzando en las próximas semanas.