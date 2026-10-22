La Coordinadora da Mocidade Socialista convoca una rueda de prensa para denunciar la "represión policial" en los disturbios en A Coruña el 21 de octubre de 2026. M. Dylan

Mocidade Socialista pide la absolución de los detenidos en A Coruña y la dimisión del delegado y la alcaldesa

La Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS), una de las convocantes de la manifestación de este miércoles contra el acto de Vox, ha condenado esta mañana la actuación policial y ha pedido la absolución de los detenidos. En una rueda de prensa celebrada en la plaza Marqués de San Martín, frente a la iglesia de San Jorge y uno de los escenarios de los disturbios vividos ayer en la ciudad, la CMS ha exigido también la dimisión del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y de la alcaldesa, Inés Rey, a quienes responsabiliza de las cargas policiales y de "criminalizar" a "los jóvenes antifascistas".

En declaraciones recogidas por Europa Press, una portavoz ha señalado que a actuación policial dejó "una imagen de vergüenza para la ciudadanía".

Acompañada por una decena de jóvenes que mostraron imágenes de personas heridas en los disturbios, la portavoz ha enumerado prácticas que, ha señalado, "exceden la normativa", como "pelotas de goma a la cara, gases lacrimógenos cerca de la piel y porrazos en la cabeza".

A su vez, ha contrapuesto las heridas de los jóvenes antifascistas frente a la ausencia de "fascistas heridos".

"Parecen órdenes claras", ha aseverado.

En este punto, ha señalado al delegado del Gobierno y a la alcaldesa, a los que ha exigido su dimisión. A la regidora, culpándola de "responsabilizar a los jóvenes de la violencia" con un relato que, a su juicio, "no se sostiene". "La violencia viene generada por el fascismo. No se puede equiparar el antifascismo con los que esparcen el racismo", ha subrayado.

En esta misma línea, ha culpado a los responsables políticos de "permitir una rueda de prensa racista" en la ciudad, en referencia al acto de Vox, que han definido como "clasista y racista", lamentando que les pusieran "la alfombra roja y les cediesen espacios".

Asimismo, la portavoz ha tachado de "desproporcionada" la actuación policial y ha criticado que supone "un precedente peligroso" porque "se borran los límites de las actuaciones policiales".

"Estamos ante las bases de un estado policial orientado al control de la clase trabajadora", ha reprochado antes de concluir pidiendo la absolución de los detenidos y trasladando su solidaridad con las personas afectadas, así como con las organizaciones que son "objeto de criminalización".