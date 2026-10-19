Miguel Tellado repetirá como cabeza de lista del PP por A Coruña en las generales del 29 de noviembre

Miguel Tellado volverá a encabezar la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña en las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. La dirección nacional de la formación ha confirmado este lunes la continuidad del actual secretario general, una de las personas de máxima confianza del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

El anuncio se ha hecho público a través de la cuenta oficial del PP en la red social X, en un mensaje en el que la formación ha ratificado a Tellado como su principal representante en la circunscripción coruñesa. El dirigente popular ya ocupó este puesto en anteriores elecciones y ahora repetirá al frente de una candidatura con la que el partido aspira a reforzar su representación en la provincia.

Para alegría de BNG, Bildu, ERC y resto de partidos que aman profundamente a España, el general secretario será el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña. A por ellos, @Mtelladof. https://t.co/sgODvuq7Jv — Partido Popular (@ppopular) October 19, 2026

La elección llega en un momento en el que Tellado desempeña también un papel central en la estrategia electoral de los populares, al ejercer como director de campaña para los comicios de noviembre. Su continuidad al frente de la lista coruñesa supone mantener a uno de los dirigentes con mayor peso orgánico de la formación en Galicia, donde también ejerció como secretario general del PPdeG antes de dar el salto a la política nacional.

Un modelo de anuncio al más puro estilo de fichaje de un club de fútbol

La nueva política comunicativa del PP en redes sociales, especialmente combativa con el PSOE, Pedro Sánchez y diferentes actores sociales de la izquierda, ha desarrollado una forma singular de comunicar estos nombramientos. A través de un video, los anuncia como si fuese un fichaje de un equipo de fútbol, con movimientos propios de estas creatividades. En el caso de Tellado, sale girándose levemente, cruzando los brazos y mirando a cámara mientras se cierra el plano.

La dirección nacional del PP está comunicando sus decisiones de manera progresiva, una estrategia que mantiene abiertas las quinielas entre los integrantes del Grupo Popular en el Congreso y el Senado. La distribución de los puestos de salida es uno de los asuntos pendientes en la preparación de las elecciones, especialmente en aquellas circunscripciones donde se prevén relevos o cambios respecto a las anteriores convocatorias.

El PP prepara las candidaturas gallegas

La confirmación de Tellado despeja una de las incógnitas sobre las listas del Partido Popular en Galicia, aunque todavía quedan decisiones por concretar en otras provincias. En Lugo y Ourense, todo apunta a que Francisco Conde y Ana Vázquez volverán a tener un papel destacado en las candidaturas, respectivamente.

La situación es diferente en Pontevedra, donde Feijóo tendrá que designar a un nuevo cabeza de lista después de que Ana Pastor, exministra y número uno por esta provincia en las últimas elecciones generales, abandonase la política activa en mayo de 2024. Entre los nombres que se barajan figura el de Pedro Puy, al que fuentes del partido sitúan como uno de los aspirantes mejor posicionados para liderar la candidatura pontevedresa.

Feijóo avanza los nombres de otras provincias

Fuera de Galicia, el PP también ha ido anunciando quiénes encabezarán sus candidaturas en distintos territorios. Entre los nombres confirmados figura el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que liderará la lista al Congreso por Barcelona. La formación ha anunciado además a Roger Melero por Lleida, Diana Moya por Girona y Mónica Landete por Tarragona, con lo que renueva a sus cuatro cabezas de lista en Cataluña.

En otras circunscripciones, el partido ha comunicado las candidaturas de Jon Echeverría por Guipúzcoa, Iñaki Oyarzabal por Álava y Ángela Pumariega por Asturias. Estos anuncios forman parte del proceso de configuración de las listas con las que los populares concurrirán a las generales de noviembre, mientras todavía quedan nombres por conocerse en distintos puntos de España.