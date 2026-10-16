El TSXG condena por estafa al administrador de una empresa de productos veterinarios en A Coruña

El administrador de una empresa dedicada a la venta minorista de productos veterinarios y fitosanitarios, con establecimientos en Arteixo y Carballo (A Coruña), ha sido condenado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El tribunal desestima los alegatos presentados por la defensa tras la condena del hombre a un año y seis meses de prisión. La sentencia, ahora ratificada por TSXG, considera probado que vendió productos a clientes pese a saber que no disponía de ellos y que, posteriormente, realizó más de mil operaciones de devolución a través del TPV virtual de la empresa.

Según el fallo, el acusado constituyó en 2015 como socio único la sociedad Farmacia Veterinaria. Para gestionar las ventas por internet, contrató en 2018 con una entidad bancaria una terminal de punto de venta virtual. El sistema permitía devoluciones de operaciones hasta un plazo máximo de 120 días y, en caso de no haber saldo suficiente en la cuenta, estas podían generar un descubierto que debía ser atendido por la entidad bancaria.

La Audiencia Provincial de A Coruña, en la misma línea que ahora el TSXG, consideró probado que durante los cuatro meses anteriores al 19 de septiembre de 2020 el acusado recibió un número importante de pedidos de productos que comercializaba la empresa aunque sabía que no disponía de ellos y que, una vez recibido el dinero de clientes, lo retiraba de la cuenta.