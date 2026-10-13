El PSOE de A Coruña propone por unanimidad a María Rivas para encabezar la lista provincial del 29N

La exsubdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas López, encabezará la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña en las próximas elecciones generales. Así lo ha decidido por unanimidad la Agrupación Socialista coruñesa del PSdeG-PSOE tras la asamblea extraordinaria celebrada este martes, con la participación de alrededor de un centenar de militantes.

La asamblea acordó elevar al Comité Provincial de A Coruña todas las propuestas formuladas por los compañeros y compañeras de la agrupación. Además de María Rivas López, se incluyen Elena Sarmiento Díez y Obdulia Taboadela López, en el caso de las mujeres, y Ángel Iglesias Fernández y Julio Ransés Pérez-Boga, en el de los hombres.

En la asamblea también se acordó incorporar las propuestas de compañeros y compañeras de otras agrupaciones: Jesús Fernández Díez, de la Agrupación Socialista de Oleiros; María Montserrat García Chavarría, de la Agrupación Socialista de As Pontes de García Rodríguez; e Inés Ramos López, de la Agrupación Socialista de A Laracha.

Todas las propuestas se trasladarán a la dirección provincial de cara al Comité Provincial del PSdeG-PSOE de A Coruña, que se celebrará mañana, miércoles 14 de octubre, y en el que se resolverá la propuesta provincial. Posteriormente, esta deberá pasar por la Comisión Ejecutiva Nacional Gallega (CENG) y por el Comité Federal del PSOE, que se reunirá este sábado, 17 de octubre, para ratificar la propuesta definitiva.