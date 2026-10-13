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El PSOE de A Coruña propone por unanimidad a María Rivas para encabezar la lista provincial del 29N

La propuesta será trasladada al Comité Provincial del PSdeG-PSOE de A Coruña que se celebrará este miércoles y en el que se resolverán los nombres de la lista electoral

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La exsubdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas López, encabezará la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña en las próximas elecciones generales. Así lo ha decidido por unanimidad la Agrupación Socialista coruñesa del PSdeG-PSOE tras la asamblea extraordinaria celebrada este martes, con la participación de alrededor de un centenar de militantes.

La subdelegada del Gobierno, María Rivas.

La asamblea acordó elevar al Comité Provincial de A Coruña todas las propuestas formuladas por los compañeros y compañeras de la agrupación. Además de María Rivas López, se incluyen Elena Sarmiento Díez y Obdulia Taboadela López, en el caso de las mujeres, y Ángel Iglesias Fernández y Julio Ransés Pérez-Boga, en el de los hombres.

En la asamblea también se acordó incorporar las propuestas de compañeros y compañeras de otras agrupaciones: Jesús Fernández Díez, de la Agrupación Socialista de Oleiros; María Montserrat García Chavarría, de la Agrupación Socialista de As Pontes de García Rodríguez; e Inés Ramos López, de la Agrupación Socialista de A Laracha.

Todas las propuestas se trasladarán a la dirección provincial de cara al Comité Provincial del PSdeG-PSOE de A Coruña, que se celebrará mañana, miércoles 14 de octubre, y en el que se resolverá la propuesta provincial. Posteriormente, esta deberá pasar por la Comisión Ejecutiva Nacional Gallega (CENG) y por el Comité Federal del PSOE, que se reunirá este sábado, 17 de octubre, para ratificar la propuesta definitiva.