Herido un ciclista en Arteixo (A Coruña) tras ser atropellado por un turismo

El accidente ocurrió en la Travesía de Arteixo y el herido fue trasladado al hospital por el 061 Quincemil

Un ciclista ha resultado herido este martes por la tarde tras ser atropellado por un turismo mientras circulaba por la Travesía de Arteixo, en el municipio del área de A Coruña.

El accidente se produjo sobre las 19:00 horas, cuando un particular alertó al 112 de que había un ciclista tendido en el suelo y herido. La central de emergencias movilizó a los servicios de Urxencias Sanitarias, al personal de Emergencias y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Local comprobaron que el atropello se había producido delante de unos contenedores. El ciclista fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para recibir atención médica.