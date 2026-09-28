A Coruña redescubre su patrimonio brutalista con visitas al Oceanográfico, la torre Costa Rica y la UDC

A Coruña celebrará del 5 al 11 de octubre la séptima edición de la Semana da Arquitectura, que este año estará dedicada al patrimonio brutalista de la ciudad. El programa permitirá conocer algunos de los edificios más representativos de esta corriente arquitectónica, con actividades que incluyen visitas al Instituto Oceanográfico, las escuelas de Arquitectura de la UDC, el colegio Santa María del Mar o la torre Costa Rica, además de rutas por Juan Flórez, exposiciones, conferencias y talleres.

La programación fue presentada este lunes en el Palacio Municipal de María Pita por el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz; los coordinadores de la Semana da Arquitectura, Antonio Río Vázquez y Raquel Álvarez, y la coordinadora del Festival Atmósferas, Nuria Prieto.

La iniciativa pone el foco en una arquitectura especialmente vinculada al desarrollo urbano de A Coruña durante las décadas de los sesenta y setenta. El hormigón visto, la expresividad de las estructuras y el protagonismo de los materiales son algunos de los elementos característicos de esta corriente, que dejó numerosos ejemplos en edificios residenciales, educativos y equipamientos de la ciudad.

"La Semana da Arquitectura es una oportunidad para que las coruñesas y los coruñeses entren en edificios que forman parte de su paisaje diario, conozcan su historia y descubran con una nueva mirada un patrimonio que también forma parte de la identidad de A Coruña", señaló Francisco Díaz.

La organización busca además acercar esta arquitectura al público general y no únicamente a los profesionales del sector. En este sentido, Alejandro García Alcántara, autor de España brutal y participante en la programación, destaca la presencia en A Coruña de edificios en altura vinculados al crecimiento urbano de aquella época y señala el edificio Trébol como uno de los ejemplos representativos.

Una exposición sobre la A Coruña brutalista

La Semana da Arquitectura arrancará el lunes 5 de octubre a las 19:30 horas con la inauguración de la exposición Coruña Brutalista en la sala de exposiciones del Palacio Municipal de María Pita. La muestra podrá visitarse hasta el 1 de noviembre y servirá como punto de partida para una programación que llevará la arquitectura también a los propios edificios y calles de la ciudad.

El martes 6, a las 20:00 horas, la Librería Formatos acogerá la presentación de España brutal, de Alejandro García Alcántara. El libro propone un recorrido por diferentes ejemplos de arquitectura brutalista existentes en España. El autor también está detrás de los proyectos divulgativos Madrid Brutalism y Spain Brutalism.

Las actividades continuarán el miércoles 7 con una visita guiada al colegio Santa María del Mar a las 11:00 horas, limitada a 25 personas y con inscripción previa. A las 19:00 horas habrá una conferencia de ENORME Studio en Lights&Studio, en la plaza de María Pita.

El jueves 8 será una de las jornadas con mayor contenido académico. A las 13:00 horas tendrá lugar una conferencia de Sinaldaba en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, mientras que a las 17:00 horas la Delegación del COAG en A Coruña acogerá la mesa redonda El legado brutalista, con Andrés Fernández-Albalat Ruiz, Jorge Meijide Tomás, Luz Paz Agras y Fernando Agrasar Quiroga, moderados por Emilio Rodríguez Blanco. A las 19:00 horas, el mismo espacio acogerá una conferencia de Federico López Silvestre.

El Oceanográfico, las escuelas de Arquitectura y la torre Costa Rica

Uno de los principales atractivos de esta edición será la posibilidad de acceder a edificios que habitualmente no forman parte de los recorridos turísticos o arquitectónicos de la ciudad. El viernes 9, a las 11:00 horas, se realizará una visita guiada a la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC, con un máximo de 25 participantes.

Dos horas después, a las 13:00 horas, será el turno del edificio del Instituto Oceanográfico. La visita comenzará en el aula náutica de la UDC, en el Dique de Abrigo, y estará limitada a 35 personas. Para participar será imprescindible llevar casco de obra.

El edificio del Oceanográfico fue diseñado por el arquitecto Vicente Roig e inaugurado en 1974. Su singular estructura de hormigón lo convierte en uno de los ejemplos de arquitectura brutalista incluidos en la programación de este año.

La tarde del viernes continuará a las 18:00 horas con una visita guiada a la exposición Coruña Brutalista en María Pita. A las 19:00 horas habrá una charla con Arturo y José Antonio Franco Taboada en el Salón Real del Palacio Municipal y, a las 20:00 horas, Patricia Muñiz impartirá el aula abierta HABITAMOS, dentro de la instalación del mismo nombre del Festival Atmósferas en el Campo da Leña.

Rutas por Juan Flórez y actividades en el Barrio de las Flores

El sábado 10 de octubre la arquitectura saldrá a las calles con una ruta guiada por el brutalismo de la zona de Juan Flórez. El recorrido comenzará a las 11:00 horas en la iglesia de San Pablo e incluirá vistas a la torre Costa Rica. La actividad tendrá un máximo de 25 participantes.

Ese mismo día, a las 13:00 horas, habrá una visita guiada a la Lonja del Gran Sol, con salida desde el Muro del Puerto, en la entrada de la Palloza. Por la tarde, el Barrio de las Flores será protagonista de dos actividades. A las 17:00 horas se celebrará un taller fotográfico con inicio en la parroquia de la Resurrección y, a las 18:00 horas, un taller infantil en la Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga.

El domingo 11 se repetirá la ruta por el entorno de Juan Flórez, con salidas a las 11:00 y a las 19:30 horas. Ambas incluirán la aproximación a la torre Costa Rica y tendrán un máximo de 25 participantes.

La jornada comenzará, además, a las 10:00 horas con un taller de Urban Sketching en el Barrio de las Flores, también con inicio en la parroquia de la Resurrección. La actividad propone acercarse a la arquitectura mediante el dibujo directo de la ciudad.

Todas las actividades serán gratuitas

Las actividades de la Semana da Arquitectura serán gratuitas hasta completar el aforo. Las conferencias y actos de acceso libre no requieren inscripción, mientras que las visitas guiadas, rutas y actividades con plazas limitadas sí deberán reservarse previamente.

La inscripción se realizará a través del correo semanadaarquitectura2026@coruna.gal. En las actividades con límite de plazas, la organización establece generalmente un máximo de 25 participantes, salvo la visita al Oceanográfico, que permitirá la participación de hasta 35 personas.