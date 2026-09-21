La calle de San Andrés, en A Coruña, tras el fin de las obras.

La calle de San Andrés, en A Coruña, tras el fin de las obras. Carmen G. Mariñas

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A Coruña

Dos coches y una moto protagonizan un accidente de tráfico en el centro de A Coruña

El siniestro se produjo en la calle San Andrés y dejó una persona herida leve

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Una persona ha resultado herida leve este lunes en el centro de A Coruña en un accidente de tráfico que tuvo tres vehículos implicados.

Puerto interior de A Coruña

El siniestro se produjo en la calle San Andrés, donde dos turismos y una moto sufrieron una colisión a las 14:22 horas, en un momento de mayor tráfico de esta vía.

De todas formas, desde la Policía Local explican que el accidente se resolvió con un parte amistoso.

Asimismo, fuentes del 112 apuntan a que hasta el lugar se desplazaron profesionales de Urxencias Sanitarias, que asistieron a la persona herida, con toda probabilidad la persona que conducía la moto y que presentaba lesiones leves.