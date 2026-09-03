El paseo de la ría de O Burgo estrena un nuevo tramo para peatones y ciclistas que conecta Cambre y Oleiros

Hoy los políticos se calzaron los zapatos más cómodos que tenían: tocaba caminar. Los alcaldes de cuatro concellos que desde este jueves están unidos por un mismo paseo recorrieron juntos las nuevas baldosas que rodean la ría do Burgo. A Coruña, Cambre, Oleiros y Culleredo comparten desde hoy una senda peatonal que permite recorrer a pie (o en bici) este entorno natural y que pone fin a uno de los últimos tramos que quedaban por conectar.

PSOE, PP y Alternativa dos Veciños. Representantes de los diferentes partidos de los municipios implicados y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, caminaron juntos durante la inauguración de esta nueva actuación. Una hora en la que se evitó hablar de política, pero en la que sí se puso en valor el objetivo de la obra: eliminar las fronteras entre concellos y conseguir que los vecinos puedan desplazarse de uno a otro siguiendo un mismo paseo junto a la ría.

Se trata de cuatro nuevos kilómetros de senda peatonal que han sido ejecutados con una inversión de 5,3 millones de euros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Una actuación que se suma a los más de 40 millones de euros destinados por el Gobierno a la regeneración ambiental de la ría do Burgo.

"Un paseo por la ría do Burgo más amable, más sostenible y más limpia". Así definió Pedro Blanco el resultado de una actuación que, según destacó, es un ejemplo de la apuesta del Gobierno por recuperar espacios del dominio público terrestre para el disfrute de los ciudadanos.

"Se recuperan cuatro kilómetros de disfrute de la gente", señaló el delegado, que puso el foco también en la regeneración ambiental de la ría. "Vamos a seguir trabajando en recuperar espacios y zonas próximas a la ría para que las personas puedan disfrutar", aseguró.

Una conexión que para la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, demuestra que "los ciudadanos no entienden de fronteras" y que, por ello, las administraciones tienen "la obligación de juntarlo".

El paseo de la ría do Burgo suma 4 km a su senda peatonal Quincemil

La regidora coruñesa destacó que la actuación supone culminar una regeneración ecológica que permite que "todos los concellos limítrofes estén ahora conectados por una senda peatonal". De Oleiros a Cambre, pasando por Culleredo, las fronteras administrativas quedan diluidas a lo largo de un paseo que, desde primera hora de la mañana, ya estaba siendo utilizado por vecinos y vecinas.

Rey también aprovechó para poner en valor el trabajo realizado junto a la Demarcación de Costas para poner fin al último asentamiento chabolista de la ciudad. Un proceso que, recordó, no se limita a una actuación urbanística, sino que también incorpora una dimensión "social y de inclusión".

"Una maravilla" para disfrutar de la ría

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, celebró la apertura de la senda como "una gran noticia para todos los vecinos". "Es un ocio y disfrute muy merecido y necesario", aseguró, antes de animar a todo el mundo a acercarse para conocerla.

Piñeiro incidió en que la actuación demuestra que los municipios del área metropolitana pueden trabajar conjuntamente para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. "No se trata de concellos aislados, sino de que trabajando todos juntos se puede hacer que los vecinos disfruten", apuntó.

También el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, puso el acento en la conexión entre municipios. Para el regidor, la rehabilitación de la ría do Burgo permite hacer realidad "todo lo que queríamos en el área metropolitana", con unos concellos ahora "intercomunicados".

Rioboo destacó que se trata de una de las inversiones más importantes que se están realizando en Galicia y apuntó que todavía queda un reto pendiente: conectar este paseo con la ciudad de A Coruña.

Unidos Cambre y Oleiros

Por su parte, Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, recordó el papel que tuvo en el impulso de la actuación. Aseguró que el entonces director general de Medio Ambiente en Madrid, a quien atribuyó que el proyecto haya llegado a hacerse realidad, visitó la zona y terminó dándole la razón en la necesidad de conectar Cambre y Oleiros.

Ángel García Seoane en una rueda de prensa Quincemil

"Queríamos que Cambre y Oleiros estuvieran unidos", señaló García Seoane, que celebró que finalmente se haya ejecutado "la obra que había que hacer". "Se va a beneficiar de esta obra todos los vecinos de la comarca", destacó.

El alcalde de Oleiros también reivindicó el resultado de los trabajos y calificó la actuación como una "obra bien hecha", con "un servicio maravilloso" y que supone, a su juicio, una "obra de Beiramar definitiva".

El tramo que todavía falta

Durante la rueda de prensa también hubo tiempo para hablar de la parte del paseo que todavía queda pendiente: la conexión correspondiente a la regeneración de A Xubias, en el límite de Culleredo con A Coruña.

Inés Rey reconoció que todavía queda ese tramo por completar, aunque afrontó la cuestión con humor: "Queda una parte. Está complicado, pero él sabe también que las cosas complicadas son las que más nos motivan a los alcaldes".

El objetivo, por tanto, es que el paseo pueda seguir avanzando hasta completar la conexión con la ciudad. Un reto que, pese a las dificultades, los alcaldes no dan por perdido.

Un paseo con nombre de expresidente

Y si algo tiene claro Oleiros es que este nuevo paseo tendrá nombre propio y se llamará Pepe Mujica. El alcalde explicó que "posiblemente" el expresidente de Uruguay acuda a la inauguración oficial. García Seoane recordó que Mujica fue guerrillero, estuvo encarcelado y llegó a ser presidente de Uruguay, pero quiso destacar especialmente su "calidad humana", que considera "de las que no hay en política".

"Por aquí está la imagen permanente de un hombre tan importante", señaló sobre el nombre del paseo y que ha recordado que le da igual lo que opine la gente.