Una fuerte tormenta descarga sobre A Coruña en una tarde marcada por la alerta naranja

La calle San Andrés, en A Coruña, durante la tarde de lluvia de este miércoles Quincemil

La tormenta prevista para este miércoles ya se deja sentir con intensidad en A Coruña. Pasadas las 17:30 horas, las precipitaciones arreciaron en la ciudad y dieron paso a una intensa actividad eléctrica, con fuertes truenos que continúan resonando a esta hora de la tarde.

Las precipitaciones ya habían hecho acto de presencia durante la mañana, aunque fue a partir de las 17:30 horas cuando el episodio ganó intensidad, con lluvia abundante y una sucesión de truenos en diferentes puntos de la ciudad.

La situación se produce en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en Galicia. La borrasca situada al suroeste de Irlanda, bajo cuya influencia se encuentra la comunidad desde el pasado domingo, está dejando chubascos, tormentas y un descenso de las temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó este miércoles de amarillo a naranja el aviso por lluvias en el oeste de la provincia de A Coruña, ante el importante peligro asociado a las precipitaciones.

peligro

2.100 rayos en Galicia

La actividad eléctrica tampoco es nueva en este episodio de inestabilidad. La borrasca ya había dejado más de 2.100 rayos en Galicia entre el domingo y el lunes, con descargas registradas en 164 municipios.

Los rayos se concentraron principalmente en las provincias de Lugo y A Coruña y, dentro del territorio coruñés, tuvieron especial incidencia en la Costa da Morte y la comarca de Bergantiños.