A Coruña adjudica la obra de la nueva biblioteca de Palavea, que estará lista en seis meses

El Ayuntamiento de A Coruña ha adjudicado las obras de la nueva biblioteca municipal de Palavea, un equipamiento público que supondrá una inversión de 1.288.000 euros y que tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Así lo ha anunciado este miércoles el teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local.

Lage ha destacado que se trata de un nuevo equipamiento público de carácter multiusos que pretende dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de Palavea y de su entorno, con servicios culturales, educativos y comunitarios.

"Una biblioteca siempre es un motivo de alegría para aquellos que creemos en la justicia social", ha señalado el portavoz municipal, que ha defendido la importancia de acercar este tipo de recursos a los barrios de la ciudad y garantizar que los vecinos tengan acceso a servicios que favorezcan la igualdad de oportunidades.

El proyecto permitirá además recuperar una parcela actualmente ocupada por un mercado en desuso para convertirla en un nuevo espacio de uso público. El objetivo del Gobierno municipal es revitalizar este ámbito y dotarlo de actividad comunitaria.

La nueva biblioteca dará cobertura principalmente a Palavea, pero también a otros núcleos próximos como A Zapateira y Pedralonga. El equipamiento estará diseñado para funcionar más allá de la tradicional sala de lectura, con salas multiusos y espacios destinados a la informática y la alfabetización digital.

En este sentido, Lage ha subrayado que las bibliotecas municipales deben adaptarse a las nuevas necesidades de la ciudadanía y actuar también como herramientas para combatir la brecha digital, facilitando el acceso a recursos tecnológicos y al conocimiento.

"No entendemos la biblioteca únicamente como un espacio de lectura", ha explicado el portavoz, que ha defendido que estos equipamientos deben ofrecer servicios diversos y convertirse en puntos de encuentro y aprendizaje para los vecinos.

La actuación se enmarca en la estrategia municipal de regeneración urbana, con la recuperación de espacios actualmente infrautilizados y su transformación en equipamientos al servicio de los barrios.

Lage también ha recordado que el Ayuntamiento mantiene entre sus actuaciones pendientes el impulso de la biblioteca de Novo Mesoiro, dentro de una política de ampliación y mejora de la red municipal de bibliotecas.

"Todas aquellas actuaciones que supongan conocimiento, cultura e igualdad de oportunidades y que mejoren nuestros barrios formarán parte de este Gobierno", ha afirmado el teniente de alcaldesa.

Adjudicadas las obras del Parque do Vixía, que ocupará la mitad de la superficie de los jardines de Méndez Núñez

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado por más de 1,5 millones de euros las obras del nuevo parque del Vixía, que tendrán un plazo de ejecución de nueve meses. La actuación permitirá recuperar y transformar 16.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a la mitad de los Jardines de Méndez Núñez, para crear una nueva gran zona verde en Monte Alto.

El proyecto contempla un espacio multiusos para el ocio y el esparcimiento, con zonas de juego, áreas de descanso y merenderos, huertos urbanos y nuevos recorridos peatonales. También se mejorará la accesibilidad, se eliminarán algunos cierres y se crearán nuevos accesos y corredores verdes.

La intervención busca además poner en valor las vistas hacia el mar y la Torre de Hércules, mediante nuevos recorridos y pasarelas elevadas adaptadas a la topografía del terreno.

Aprobada la licitación de la segunda fase de las obras en los vestuarios de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias

En la reunión también se ha aprobado la licitación de una segunda fase de la remodelación de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre, que supondrá una inversión de 700.000 euros. La actuación contempla la ampliación y modernización de los vestuarios, además de la climatización de las instalaciones, con el objetivo de hacerlas más cómodas y adaptadas a las necesidades de los usuarios.

Los trabajos se centrarán especialmente en la zona sur del complejo, que quedará conectada con los espacios remodelados durante la primera fase. Con ambas actuaciones, la inversión municipal superará los 1,6 millones de euros.

Lage ha destacado que el complejo es una de las instalaciones deportivas "más emblemáticas y utilizadas" de A Coruña y que el Ayuntamiento está destinando recursos de forma continuada para mejorarla.

El portavoz municipal ha recordado que ya cuenta con cafetería, césped renovado, mejoras en la iluminación y parte de los vestuarios reformados.