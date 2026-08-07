El BNG de A Coruña denuncia que el PSOE le "ocultó" información al reordenar el parque del Agra

Los nacionalistas apoyaron en el Pleno de mayo el cambio urbanístico para permitir la construcción de pisos Ahora, como los vecinos, alegan contra la aprobación inicial porque señalan que la finca de las Adoratrices no tiene que ser de uso residencial

Los vecinos del Agra do Orzán presentaron esta semana más de 5.000 alegaciones contra la modificación del planeamiento urbanístico aprobada de forma inicial en el Pleno de A Coruña en mayo pasado por la que se permiten construir viviendas en el ámbito del Parque del Agra. El BNG también alega, pese a haber acordado con el Gobierno local el cambio en el plan general, que solo fue rechazado por el PP.

La candidata nacionalista a la Alcaldía, Avia Veira, explicó este viernes que a su grupo se le "ocultó documentación" durante la tramitación del cambio en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), un hecho que la formación política descubrió en la exposición pública de la aprobación inicial de la modificación, periodo en el que se pueden formular alegaciones.

La alcaldesa, Inés Rey, fue preguntada por este asunto en un acto posterior, pero no ofreció explicaciones y criticó "los cambios de opinión" del BNG.

En concreto, Veira aludió al término "reviviscencia del planeamiento urbanístico anterior", un efecto jurídico que supone que, según informó, cuando se anula total o parcialmente un plan urbanístico posterior (el de 2013 en este caso) entra automáticamente en vigor el plan anterior (el de 1998).

Este PGOM establece que la antigua parcela del convento de las Adoratrices en el parque del Agra, propiedad de la empresa Dricar, del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, en la que prevé levantar viviendas, tendrá la calificación de suelo urbano consolidado para uso de equipamiento asistencial privado, no para uso residencial, como posteriormente indicó el plan general de 2013.

"Siempre se dio a entender que se obligaba a que los más de 3.000 metros cuadrados de las Adoratrices tuviesen uso residencial, pero la realidad es que según el plan del 98 es equipamiento asistencial privado", ha explicado Veira.

Vecinos del Agra do Orzán protestan en María Pita en mayo. Quincemil

Los nacionalistas demandan ahora "empezar de cero" la modificación puntual del PGOM en el Parque del Agra, siempre con el cumplimiento “en sus justos términos” de la sentencia de 2015 que anuló el PGOM y segregar la parcela de las Adoratrices.

El BNG propone "excluir" esta parcela del polígono y categorizarla como suelo urbano sin que sea obligatorio construir viviendas, sino destinarla a equipamientos privados.

Menos bloques y cesión de terrenos

Veira admite que desconoce si la ocultación de información ha sido intencionada, pero recalca que el BNG no disponía de esa documentación cuando votó a favor de la aprobación inicial de la reordenación del parque del Agra. "En ningún informe municipal a los que tuvimos acceso aparecía esa cuestión", asegura.

La candidata nacionalista ha expuesto, a raíz de esta nueva situación, otras demandas para el desarrollo del ámbito de esta zona del Agra do Orzán. Pide que se eliminen cuatro bloques residenciales previstos y que la Aemet, propietaria del Observatorio y con terrenos en este polígono, ceda toda la edificabilidad que tiene.

Veira avanzó que su grupo no apoyará la aprobación definitiva del cambio urbanístico en el parque del Agra si se mantienen las condiciones pactadas con el Gobierno local cuando el asunto se llevó al Pleno en mayo y votó a favor.

Los vecinos del Agra ya habían criticado entonces que PSOE y BNG tuvieran la misma postura respecto al desarrollo del ámbito, para el que el barrio siempre han solicitado mayor superficie de zonas verdes.