En marcha en Arteixo (A Coruña) la senda peatonal y ciclista que unirá el núcleo urbano con Lañas

Representantes de la Xunta y del Concello de Arteixo en el inicio de las obras de la nueva senda. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha iniciado las obras de la senda que unirá el núcleo urbano de Arteixo y Lañas, en el mismo concello coruñés, en las que se invierten más de 860.000 euros, parte procedente de los fondos Feder 2021-2027.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha visitado este jueves el inicio de los trabajos. El nuevo itinerario, de uso compartido por peatones y ciclistas, se extenderá a lo largo de más de un kilómetro de longitud en la carretera AC-552.

La senda, de 2,5 metros de ancho, conectará con las aceras y favorecerá el corredor compartido metropolitano que ya existe en el entorno de Arteixo. También se habilitará una franja de jardín para separar el itinerario del tráfico y se instalará una parada de autobús y nuevo alumbrado público.

La intervención se suma a otras anteriores llevadas a cabo por la Xunta en la AC-552, como los tramos de senda entre Pastoriza y Vilarodís, así como refuerzos de pavimento, ampliación de la calzada o mejora de la seguridad en paradas de autobús.

La conselleira destacó el compromiso de la Xunta con la movilidad sostenible y con su iniciativa de dotar de itinerarios a las carreteras autonómicas para favorecer los desplazamientos seguros "y continuar con el embellecimiento de nuestras villas y ciudades".

Allegue informó de que el plazo de ejecución de esta senda es de seis meses. Si no hay inconvenientes, estará terminada en 2027.