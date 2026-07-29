La reurbanización de la avenida del Ferrocarril de A Coruña estará lista en la primera mitad de 2027

Mientras dentro de los terrenos de la estación de tren avanzan las obras para la creación de la nueva intermodal, prevista para finales de este año, fuera siguen adelante los trabajos para mejorar su entorno y los accesos. El Concello de A Coruña ha adjudicado este miércoles las obras de reurbanización de la avenida del Ferrocarril.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1,4 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER 2021-2027 y se llevarán a cabo entre la ronda de Outeiro y la calle General Rubín. La empresa encargada es Canarga, que presentó la mejor oferta reduciendo el plazo de ejecución de las actuaciones en dos meses e incrementando en un año el plazo de garantía.

Esta intervención forma parte del Plan de Acción Integrado para conectar la Ronda de los Barrios dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local de A Coruña.

Una vez comiencen las obras, estas estarán finalizadas en unos 8 meses, así que habrá que esperar al año que viene para disfrutar de su resultado.

El Concello destaca que esta es una actuación "clave" para remodelar las calles que rodean a la intermodal. Otros puntos que cambiarán son la avenida de la Sardiñeira, renovada con fondos Next Generation, o el nuevo vial que conecta la avenida de Arteixo por el Agra dos Mallos.

En un comunicado, la alcaldesa Inés Rey recordó que "la nueva estación intermodal mejorará los servicios de transporte y, además, tendrá un impacto muy positivo en el conjunto de la zona, tanto en términos socioeconómicos como de movilidad. Entendemos que es fundamental que la creación de la intermodal contribuya a transformar los barrios colindantes, a mejorar los espacios públicos de A Sardiñeira, Os Mallos y Lonzas. Esa es la línea de acción en la que estamos trabajando, con el objetivo de que la avenida del Ferrocarril gane accesibilidad, más calidad urbana y más seguridad vial".

1,6 millones de euros para las instalaciones deportivas

Otro asunto aprobado en la Xunta de Goberno Local celebrada esta mañana fue la adjudicación del contrato plurianual del servicio de conservación y mantenimiento integral de las instalaciones deportivas.

Hasta el año 2028, la partida que se destinará a estos trabajos es de 1,6 millones de euros.

La adjudicataria es la UTE Ángel Roade - Jardinería Arce, al haber añadido aspectos a la propuesta económica inicial como la colocación de líneas de vida o sistemas de seguridad para trabajos en altura en pabellones polideportivos sin mayor coste para las arcas del Concello.

Esta acción forma parte del plan de mejoras de los espacios deportivos municipales, algunos de los cuales también se modernizarán. Actualmente se está trabajando en los campos de fútbol de Visma, donde se están renovando los tapetes, y en la Ciudad Deportiva de la Torre - Arsenio Iglesias, con la reforma de los vestuarios.

Inversión en el servicio de emergencias

Además, el Concello ha aprobado un presupuesto de 1,4 millones para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

La mitad del importe, más de 700.000 euros, se destinará a la contratación, suministro y mantenimiento integral de un vehículo configurado como puesto de mando avanzado, lo que permitirá garantizar la máxima coordinación operativa en emergencias e intervenciones complejas y dispositivos de seguridad en eventos multitudinarios. Así se podrá agilizar la toma de decisiones en tiempo real y garantizar una respuesta más completa.

También se aprobó la contratación del suministro de un furgón de salvamentos varios para renovar el actual vehículo operativo. El importe es próximo a 700.000 euros.