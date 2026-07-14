Arteixo inicia las obras de la nueva senda peatonal y ciclista de la avenida da Praia

Obras de la nueva senda peatonal y ciclista de la avenida da Praia en Arteixo, A Coruña. Concello de Arteixo

El Concello de Arteixo ha iniciado las obras de la nueva senda peatonal y ciclista de la avenida da Praia, una actuación con la que busca mejorar la movilidad y la seguridad en uno de los accesos con mayor tránsito del polígono de Sabón. El proyecto cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Vázquez y Reino, S.L., cuya oferta fue la mejor valorada entre las cinco presentadas al concurso convocado por el Concello.

La actuación permitirá crear un itinerario de dos kilómetros formado por una senda peatonal, diferenciada con pavimento de color ocre, y un carril bici paralelo. El objetivo es facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta en un entorno utilizado a diario por trabajadores, tráfico industrial y personas que se dirigen hacia la playa de Arteixo.

Además, el proyecto contempla la reorganización del estacionamiento en la avenida con la habilitación de 207 plazas, de las que siete estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

Mejoras previstas

El Ayuntamiento señala que la intervención pretende resolver deficiencias históricas detectadas en esta vía, una de las principales entradas al polígono industrial, al tiempo que refuerza su estrategia de movilidad sostenible.

Con esta nueva infraestructura, el Concello busca fomentar los desplazamientos no motorizados, mejorar la seguridad de peatones y ciclistas y reforzar la conexión de la red ciclista municipal en una de las áreas con mayor actividad económica de Galicia.

La actuación también aspira a facilitar los desplazamientos diarios de los trabajadores que acuden al polígono de Sabón y contribuir a mejorar la accesibilidad y la imagen urbana de uno de los principales accesos a la zona industrial.