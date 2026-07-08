Paseo Marítimo de A Coruña

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A Coruña

Una ciclista atropella a una corredora en el paseo marítimo de A Coruña

La víctima fue trasladada al hospital, aunque su estado no reviste gravedad

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Una corredora resultó herida en la tarde de este miércoles tras ser atropellada por un usuario de una bicicleta en el paseo marítimo de A Coruña.

Escena del atropello a un hombre de 80 años en San Andrés (A Coruña).

Como consecuencia del impacto, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria.

Según la información disponible, la mujer no sufrió heridas de gravedad.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.