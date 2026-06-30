A Coruña propone desarrollar infraestructuras para mejorar la movilidad en la comarca

Reunión de la comisión municipal sobre el área metropolitana de A Coruña. Concello de A Coruña

El proyecto metropolitano de A Coruña, la aspiración de crear una estructura supramunicipal para mejorar la prestación de servicios en la comarca, ha dado un paso adelante este martes con la primera reunión de la comisión informativa especial de carácter municipal.

La cita reunió en el Palacio de María Pita al concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, con los ediles de la oposición Roberto Rodríguez (PP) y Francisco Jorquera (BNG). Está previsto que ya en el mes de julio la alcaldesa, Inés Rey, convoque a los regidores de los municipios del área para sentar las bases de esa futura cooperación.

Lage insistió hoy en que el Concello de A Coruña impulsará la política metropolitana entre el Ayuntamiento y los municipios "priorizando los servicios a la ciudadanía, con fórmulas de cooperación entre concellos".

La comisión se crea para abordar el objetivo de "plantear y activar herramientas eficaces de coordinación y gestión", atendiendo a factores como los flujos diarios de movilidad, el mercado de trabajo, la localización empresarial, los equipamientos, la vivienda y las dinámicas económicas "que trascienden, desde hace décadas, a los límites administrativos municipales".

El también portavoz municipal aludió a la “fragmentación entre el transporte urbano e interurbano, operadores distintos y competencias administrativas separadas”, por lo que defendió la creación del Consorcio Metropolitano de Transportes del área de A Coruña.

Este órgano funcionaría como un organismo de cooperación participado con el fin de propiciar la planificación conjunta del transporte público, coordinar las líneas urbanas e interurbanas y alcanzar una integración tarifaria.

Entre las medidas que Lage propone para que “todos los concellos trabajen juntos” está el desarrollo de infraestructuras compartidas, que incluye una red metropolitana de aparcamientos disuasorios, una red ciclista intermunicipal, corredores verdes, una plataforma digital única de movilidad, la coordinación de infraestructuras hidráulicas y la coordinación de redes de saneamiento e abastecimiento.

“La competencia ya no se produce entre municipios vecinos, sino entre áreas metropolitanas. Por eso A Coruña debe presentarse como un único espacio económico de aproximadamente 450.000 habitantes, con capacidad para atraer inversión, talento y empresas. Una estrategia conjunta multiplica la capacidad de captación de inversiones nacionales y europeas”, recalcó Lage.

Las propuestas del BNG, las dudas del PP

El BNG participó en la comisión municipal para el desarrollo del área coruñesa. Pero la portavoz nacional, Ana Pontón, defendió este martes en Culleredo las propuestas de su formación para mejorar el transporte público en el área metropolitana de A Coruña. Destacó la necesidad de mejorar las frecuencias, horarios y trayectos, y que incluyan conexiones con los polígonos industriales, los campus y los centros sanitarios.

Otras soluciones planteadas por Pontón apuestan por no reducir la movilidad solamente al autobús, sino diversificarla a través del tren de cercanías y el transporte marítimo por la ría coruñesa.

El servicio ferroviario de proximidad vertebraría el interior del área metropolitana, explicó, tras recordar que las competencias en esta materia corresponden a la Xunta. Las posibilidades que ofrece el transporte por la ría contribuirían a eliminar la utilización de vehículos privados. "Diversificar as posibilidades de desprazarse entre diferentes concellos dun lado e outro na ría do Burgo", señaló.

El edil del PP en A Coruña Roberto Rodríguez critica que la información trasladada hoy por el Gobierno local “ya tiene ocho años” y duda de que el desarrollo del área metropolitana interese a Inés Rey: “Parece que se pretende estirar el chicle hasta las elecciones y tapar una evidente falta de liderazgo interno y externo. Del puente de A Pasaxe para allá, hay alcaldes de su propio partido que cuestionan su capacidad para liderar este proceso.