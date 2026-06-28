Mauricio Rella, venezolano en A Coruña: "Viví el peor miedo: buscaba en las listas de fallecidos"

La comunidad venezolana trata de rearmarse tras el terremoto que sacudió diferentes partes del país esta semana. "Al principio me lo tomé en plan de broma". Así comienza el relato de Mauricio Rella, un guaireño afincado en A Coruña que, como millones de compatriotas repartidos por el mundo, pasó de la incredulidad al miedo en cuestión de horas tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela.

"Crecimos con el mito de que allí no podía temblar por las formaciones de las montañas. Cuando leí la noticia pensé: En mi pueblo ni cuenta se han dado porque estaban celebrando los tambores de San Juan", recuerda en conversación con Quincemil.

Sin embargo, la tranquilidad inicial desapareció por completo cuando comenzaron a difundirse las primeras imágenes de edificios derrumbados y el alcance real de la tragedia.

"Esa noche no dormí. Lo único que hacía era buscar los nombres de mis seres queridos en las listas de fallecidos porque no había señal ni cobertura", explica. La incertidumbre se convirtió en una auténtica pesadilla para él y para millones de venezolanos que viven lejos de su país.

Durante un día entero no supo nada de su madre. "Logré saber que seguía con vida 24 horas después y no pude hablar con ella hasta pasadas 48 horas. Solo fueron cinco minutos de conversación, pero bastaron para saber que estaba bien", relata.

La experiencia, asegura, fue compartida por buena parte de la diáspora venezolana. "Venezuela es un país de unos 30 millones de habitantes y casi 10 millones están fuera. Eso significa que un tercio de la población ha vivido este desastre desde la distancia con una desesperación horrible", afirma.

Mientras intentaba continuar con su rutina laboral en A Coruña, el teléfono se convirtió en una fuente constante de malas noticias. "Cada vez que miraba el móvil veía que había fallecido algún conocido. Es una sensación muy difícil de explicar cuando estás tan lejos y no puedes hacer absolutamente nada", lamenta.

Un mensaje de unión

Pese al dolor, Rella quiere que el mensaje que transmite sea de esperanza. "En estos momentos quiero que mis palabras sean de unión y hermandad. Mi posición siempre va a estar donde se encuentre la estabilidad, el bienestar y la integridad de mis conciudadanos", señala.

Este joven considera que ahora no es momento para alimentar divisiones. "La historia ya juzgará a quien tenga que juzgar, como hizo con el expresidente Chávez. Lo importante ahora son las personas que lo han perdido todo", sostiene.

También pone el foco en la respuesta internacional recibida durante las primeras horas de la emergencia. "Hemos recibido tanta ayuda que incluso pasó desapercibido que el régimen de Rodríguez nos estaba ignorando", afirma.

En ese agradecimiento dedica unas palabras especiales a España, el país que lo acogió hace meses y donde ha construido una nueva vida. "Quiero enviar un cariño muy especial a España, que nos ha dado tanto a los venezolanos. Hemos sentido el apoyo desde el primer momento y eso nunca se olvida", asegura.

La nueva realidad

No obstante, advierte de que, una vez superadas las primeras labores de rescate, comienza una nueva fase que puede resultar todavía más dura para miles de familias.

"Ahora empieza otra tragedia. Hay miles de personas que se han quedado sin hogar, que lo han perdido todo y necesitan toda nuestra ayuda. No podemos olvidarnos de ellas cuando dejen de ser portada", concluye Mauricio Rella desde A Coruña, con la esperanza de que la solidaridad continúe llegando a un país que afronta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.