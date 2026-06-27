Nace un perfil de Instagram para denunciar la basura en las calles de A Coruña

Las redes sociales herculinas cuentan con un perfil más desde hace varias semanas. Ha surgido en Instagram el perfil @basura_coruna, una iniciativa ciudadana creada para denunciar la acumulación de basura en distintos barrios de A Coruña. La cuenta se presenta como un espacio de recopilación de imágenes y vídeos de contenedores llenos y residuos fuera de ellos en la vía pública.

Según se puede ver en sus publicaciones, la primera entrada del perfil data del 31 de enero, fecha desde la que han ido compartiendo distintos casos de suciedad en varias zonas de la ciudad.

En todos los posts publicados hasta el momento se repite un mismo mensaje: "nos cobran de lujo, nos limpian de pena", acompañado de fotografías y vídeos que muestran contenedores desbordados y acumulación de residuos en la calle.

Los impulsores de la iniciativa animan además a la ciudadanía a enviar material gráfico de situaciones similares, con el objetivo de seguir documentando lo que consideran un problema de limpieza urbana recurrente en la ciudad.

Por ahora, la cuenta continúa activa y sumando aportaciones de vecinos que trasladan incidencias detectadas en diferentes puntos de A Coruña.