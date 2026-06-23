Oleiros (A Coruña) culmina la falla de San Juan con Trump y Netanyahu como protagonistas

Oleiros, en A Coruña, ya tiene su falla de San Juan preparada en la playa de Bastiagueiro. El elemento pirotécnico ha sido tematizado este año con la imagen de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, subidos ambos a un misil.

Los operarios iniciaron esta mañana los trabajos de montaje, que se han extendido hasta superado el mediodía, momento en el que fueron descubiertas las bolsas que tapaban los rostros de los protagonistas.

Ambos están representados como cowboys, con las banderas de sus respectivos países. La intención es prender fuego para simular su despegue, según explicaron fuentes municipales.

La falla se ha situado en el centro del arenal y arderá superada la medianoche. El alcalde, Ángel García Seoane, se acercará a lo largo de la noche a verla en primera persona.