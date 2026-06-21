A Coruña da forma a su falla de San Juan 2026 con la Torre, las galerías y el eclipse como protagonistas

Este lunes A Coruña conocerá el aspecto final de la tradicional falla de San Juan que arderá en la playa de Riazor. Desde el viernes, los artesanos encargados de su construcción trabajan en el arenal para que todo esté listo para la Noite Meiga. Si ayer quedaba completada la base, hoy ya son visibles algunos de los elementos que integrarán la estructura, como la Torre de Hércules, las galerías de la Marina, el Millennium y el eclipse solar del 12 de agosto.

Tal y como anunció la alcaldesa, Inés Rey, el jueves este año la falla tendrá como tema principal el eclipse solar que se podrá ver en la ciudad el próximo 12 de agosto, además de otras referencias a la ciudad y un guiño a los equipos deportivos que han cosechado grandes éxitos esta temporada.

El estudio Romero Arte se encarga desde hace años de diseñar la falla y su trabajo comienza meses antes de la noche de San Juan con el esbozo de los primeros bocetos.

El viernes a primera hora de la mañana comenzaron con el montaje en la playa y entre ayer, sábado, y hoy continúan añadiendo los elementos que conformarán la estructura con el fin de que el lunes esté finalizada.

En total el proceso durará cuatro días, así que quienes pasen por el paseo marítimo pueden apreciar su evolución. Los encargados de prender la falla la noche del 23, cuando den las 0:00 horas, serán representantes del Club Voleibol Ciudad de A Coruña, del Maristas, del Victoria, del Marineda Hockey, del Dépor, del Básquet Coruña, y del Liceo, todos ellos por sus éxitos deportivos, junto a la alcaldesa, Inés Rey.