Las playas, las terrazas y los helados vuelven a protagonizar el domingo en A Coruña

A Coruña volvió a disfrutar este domingo de una jornada al aire libre después del intenso calor registrado el sábado. Aunque la jornada fue más suave y las máximas se situaron alrededor de los 25 grados, numerosos coruñeses y visitantes volvieron a salir a la calle para disfrutar de las playas, los paseos y las terrazas.

Los arenales registraron una notable afluencia de personas durante gran parte del día. La ocupación fue menor que la del sábado, cuando los termómetros superaron los 35 grados, pero el ambiente siguió siendo plenamente veraniego.

Ni siquiera la ligera lluvia caída alrededor de las 12:00 horas alteró demasiado los planes. Durante unos minutos hizo acto de presencia una fina llovizna que llevó a algunos a buscar refugio, aunque pronto desapareció y permitió continuar con normalidad las actividades previstas.

Playa por la tarde pese a la mañana gris

Muchos ciudadanos aprovecharon la mejora del tiempo para acercarse a la costa durante la tarde. Es el caso de Susana Romero, que finalmente acabó pasando varias horas en la playa pese a que sus planes iniciales eran otros. "Por la mañana nuestra intención era no venir a la playa porque el día estaba bastante feo e incluso llegué a tener frío. Pero al final hemos pasado aquí toda la tarde. No hizo el calor de ayer, pero casi se agradece", explicaba desde Riazor.

La jornada también estuvo marcada por la celebración del XXXIX Día del Deporte en la Calle, que reunió a miles de personas en el entorno de la Ciudad Deportiva de Riazor y las playas de Orzán y Riazor. Decenas de clubes y entidades deportivas mostraron sus actividades en una de las citas más multitudinarias del calendario deportivo local

Paseos, terrazas y apoyo al Liceo

El buen ambiente se trasladó además a otros puntos de la ciudad. El paseo marítimo, la Marina y las principales zonas de ocio registraron una importante afluencia de peatones durante buena parte del día, mientras que las terrazas volvieron a llenarse aprovechando las agradables temperaturas.

Por la tarde, la explanada de Riazor reunió también a los aficionados del Liceo, que participaron en la fiesta organizada por el club antes del partido y mostraron su apoyo al equipo en una jornada importante para la entidad verdiblanca.

Colas en las heladerías

Otra de las imágenes más habituales de los días soleados en A Coruña volvió a repetirse este domingo. Heladerías como la Colón o la Ibi registraron colas durante buena parte de la tarde.

Entre quienes esperaban su turno se encontraba María Pérez, que se desplazó desde una localidad situada a unos 40 minutos de la ciudad para pasar el día en A Coruña. "Siempre que puedo me escapo. Y en un día de sol no puede faltar un helado de pistacho", comentaba mientras aguardaba la cola.