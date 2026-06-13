Heridos dos ciclistas tras ser alcanzados por un coche en Cambre (A Coruña)

Dos ciclistas resultaron heridos este sábado en Cambre después de verse implicados en un accidente con un turismo cuando circulaban en grupo por el municipio. Según ha informado el 112 Galicia, el vehículo alcanzó a un grupo formado por seis ciclistas, lo que movilizó a los servicios de emergencia hasta el lugar del suceso.

Como consecuencia del accidente, dos de los ciclistas tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios y posteriormente trasladados para recibir asistencia médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias y personal sanitario para atender a los afectados y asegurar la zona mientras se realizaban las labores de asistencia.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los heridos ni sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El incidente se suma a otros siniestros registrados en las carreteras gallegas durante una jornada marcada por una elevada presencia de ciclistas aprovechando el buen tiempo y las altas temperaturas registradas en buena parte de la provincia.