La lluvia y los cielos cubiertos protagonizan este domingo en A Coruña

La lluvia vuelve a ser protagonistas este domingo en las calles de A Coruña

La lluvia marca desde primera hora de este domingo en A Coruña una jornada de tiempo gris e inestable en la ciudad. Las precipitaciones comenzaron ya durante las primeras horas de la mañana y se mantendrán a lo largo del día.

Según las previsiones meteorológicas, la lluvia seguirá siendo protagonista durante la tarde y la noche en una jornada con cielos completamente cubiertos y elevada probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 19 grados, en un domingo marcado también por el viento y la humedad.

Tras las tormentas registradas este sábado, muchos coruñeses volverán a tener el paraguas a mano ante otro día pasado por agua en la ciudad.