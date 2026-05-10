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La lluvia y los cielos cubiertos protagonizan este domingo en A Coruña
Las precipitaciones acompañarán buena parte del día en la ciudad en una jornada con cielos cubiertos y temperaturas suaves
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La lluvia marca desde primera hora de este domingo en A Coruña una jornada de tiempo gris e inestable en la ciudad. Las precipitaciones comenzaron ya durante las primeras horas de la mañana y se mantendrán a lo largo del día.
Según las previsiones meteorológicas, la lluvia seguirá siendo protagonista durante la tarde y la noche en una jornada con cielos completamente cubiertos y elevada probabilidad de precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 19 grados, en un domingo marcado también por el viento y la humedad.
Tras las tormentas registradas este sábado, muchos coruñeses volverán a tener el paraguas a mano ante otro día pasado por agua en la ciudad.