Los cielos nubosos marcan la jornada de este sábado en A Coruña antes de la llegada de la lluvia

Los cielos cubiertos predominan este sábado en A Coruña Quincemil

A Coruña arranca este sábado bajo cielos cubiertos y con ambiente inestable, en una jornada en la que la lluvia irá ganando protagonismo con el paso de las horas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados.

Según las previsiones meteorológicas, las precipitaciones llegarán a partir del mediodía y marcarán buena parte de la tarde en la ciudad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene además activado el aviso amarillo por tormentas en distintas zonas de la provincia de A Coruña desde las 14:00 horas.

La alerta afectará al noroeste, oeste, interior y suroeste coruñés ante la previsión de tormentas que podrían venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

El tiempo inestable marcará así este sábado en A Coruña, en una jornada en la que muchos volverán a sacar el paraguas.