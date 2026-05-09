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Los cielos nubosos marcan la jornada de este sábado en A Coruña antes de la llegada de la lluvia
Las precipitaciones llegarán a la ciudad a partir del mediodía en una jornada marcada por el aviso amarillo por tormentas
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A Coruña arranca este sábado bajo cielos cubiertos y con ambiente inestable, en una jornada en la que la lluvia irá ganando protagonismo con el paso de las horas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados.
Según las previsiones meteorológicas, las precipitaciones llegarán a partir del mediodía y marcarán buena parte de la tarde en la ciudad.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene además activado el aviso amarillo por tormentas en distintas zonas de la provincia de A Coruña desde las 14:00 horas.
La alerta afectará al noroeste, oeste, interior y suroeste coruñés ante la previsión de tormentas que podrían venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.
El tiempo inestable marcará así este sábado en A Coruña, en una jornada en la que muchos volverán a sacar el paraguas.