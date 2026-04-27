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Un coche de Policía y un taxi protagonizan un accidente de tráfico en A Coruña
El choque se produjo en la calle Gregorio Hernández, provocando retenciones en la Ronda de Nelle
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Un accidente de tráfico entre un vehículo de la Policía Nacional y un taxi ha dado lugar a retenciones este mediodía en A Coruña. El choque se produjo en la calle Gregorio Hernández sobre las 13:20 horas de este lunes.
Aquí, en el cruce entre esta calle y Gil Vicente, el coche policial alcanzó al taxi impactando con la parte delantera derecha del mismo y llegando a arrancarle el retrovisor. El choque se produjo mientras ambos coches circulaban hacia la ronda de Nelle.
La hora y el lugar del accidente han dado lugar a retenciones en la ronda de Nelle, tal y como informan desde la sala de Tráfico de la ciudad. Hasta el punto se ha desplazado la Policía Local.