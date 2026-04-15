Ingresada en planta la mujer herida tras un atropello en la prueba ciclista O Gran Camiño en A Coruña

La mujer herida ayer tras sufrir un atropello al introducirse en el circuito de la prueba de ciclismo de O Gran Camiño en A Coruña permanece ingresada en planta tras pasar las últimas horas en observación y su evolución es favorable.

El hecho de sufrir un golpe en la cabeza impone, por protocolo, seguir esa vigilancia. Los TAC realizados no muestran complicaciones graves, siendo trasladada al hospital consciente. El golpe le ha causado una fractura menor sobre el pómulo y una herida en la cabeza que requirió sutura.

El suceso tuvo lugar en la zona de Riazor, a la altura de As Esclavas y San Roque, donde la víctima fue embestida por uno de los ciclistas participantes. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia del 061, que procedió a su atención sanitaria.

Se coló en el circuito urbano

Fuentes de la organización del evento han indicado a Quincemil que la mujer habría rebasado las vallas de seguridad instaladas para la prueba y cruzado la vía sin hacer caso a las indicaciones del personal de la prueba. Como consecuencia, fue arrollada por el ciclista Diego López, del equipo Tavfer, que circulaba por la zona en ese instante. Este último recibió un golpe tras el impacto, pero según confirman continúa en carrera.