Estos son los cinco equipos finalistas para diseñar el futuro de la fachada marítima de A Coruña

El concurso internacional para definir el Máster Plan del proyecto Coruña Marítima avanza hacia su fase decisiva con la selección de cinco equipos finalistas entre las 14 candidaturas admitidas.

El proceso de evaluación ha tenido en cuenta criterios como la trayectoria de los equipos, su experiencia en proyectos similares y los reconocimientos profesionales de sus integrantes, conforme a lo establecido en los pliegos.

En total, los cinco grupos seleccionados reúnen a 28 empresas participantes y colaboradoras, de las cuales 13 cuentan con sede u oficinas en Galicia.

Los cinco equipos clasificados (según orden de llegada de las ofertas) son:

Typsa y RSHP Architects, con la colaboración de Estrategia y Organización, Monteoliva Arquitectura y el estudio jurídico Ejaso.

Junquera Arquitectos, West 8 Urban Design & Landscape Architecture, Eptisa Servicios de Ingeniería, Sener Mobility y Neutelings Riedijk Architecten, con la participación de Desenvolvemento Local Galego, Lumieira Gestión Urbanística y Port Insight Consulting.

IDOM Consulting Engineering Architecture y Zaha Hadid Limited, con la colaboración del arquitecto Calixto Escariz.

WSP Spain-Apia, Bjarke Ingels Group Architecture Spain y Díaz y Díaz Arquitectos, junto a García Leis Abogados y Zoohauss.

3XN Copenhagen, Batlle i Roig Arquitectura y Ove Arup & Partners, con la colaboración de Antea Iberolatam, Estrada Port Consulting, Estratègies Socials per al Territori i els Espais Lliures (ESTEL) y Pérez-Llorca Abogados.

Los equipos seleccionados dispondrán ahora de un plazo de cuatro meses para presentar sus propuestas, que deberán abordar aspectos como la calidad técnica, la funcionalidad, los criterios ambientales y económicos, así como la ordenación urbanística global.

La propuesta ganadora se elegirá en el tercer trimestre de este año, momento en el que se dará a conocer también una primera maqueta del proyecto. Posteriormente, el equipo seleccionado contará con un año para desarrollar el plan director completo, junto con todos los documentos complementarios recogidos en las bases.

Intensa participación

La elevada concurrencia y el nivel de los equipos presentados ponen de manifiesto el interés que despierta este proyecto, llamado a redefinir la relación entre la ciudad y su frente portuario y a marcar el desarrollo futuro de A Coruña.

La iniciativa está impulsada por la Comisión Coruña Marítima, en la que participan el Concello da Coruña, la Xunta de Galicia, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado, ADIF y la Autoridad Portuaria, además de los grupos políticos municipales.