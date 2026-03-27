El episodio surrealista de unos turistas en un bar de A Coruña: "Querían irse sin pagar la comida"

En el bar O Ceo están acostumbrados a recibir a decenas de turistas a diario. "Muchos se piensan que La Marina es como la plaza San Marcos de Venecia, que te la clavan en cualquier restaurante. Así que vienen para aquí buscando algo más económico", explica Marcos, el dueño de este negocio, que hoy vivió una situación completamente surrealista con unos cruceristas.

Un par de ingleses se sentaron en su terraza a tomar un café. Al poco rato pidieron la carta y encargaron al camarero "un par de hamburguesas y unos langostinos". Según narra el propio camarero que los atendió, cuando les sacaron las hamburguesas el punto de la carne no les convenció. "Decían que estaban muy poco hechas y que ya no las querían", explica.

El camarero les dio la opción de pasarlas de nuevo por la plancha y dejarlas a su gusto, pero estos se negaron: "Dijeron que ya no querían nada y que les diéramos la cuenta". Este avisó al dueño para tratar de hacerlos entrar en razón.

"A pesar de que les insistimos en que tenían la opción de elaborarles otra vez las carnes, no había forma de dialogar con ellos", cuenta Marcos. Por eso, finalmente, decidieron cobrarles y que se fueran.

La nota incluía los dos cafés, las dos cheeseburgers y una ración de langostinos. "Ya los teníamos listos para sacar, por lo que se los teníamos que cobrar, ya que era lo que habían pedido", añade Fer, el camarero. Estos, al ver que la cuenta les incluía la comida, "se negaron a pagar". "Decían que ellos solo iban a pagar los cafés", explica.

Tanto el dueño como el camarero, al ver que la situación se calentaba, decidieron llamar a la policía. "Les bloqueamos el paso para que no se fueran, ellos pretendían marcharse sin pagar nada", cuenta el dueño. Mientras la policía estaba de camino, otros clientes de al lado, algunos de ellos también turistas, trataban de hacer entrar en razón a los de las hamburguesas: "Les explicaban que aquí las hacemos menos hechas que en otras partes, que es normal".

Apoyo con Google Translate

Aun así, no había forma. Cuando llegaron los policías, los cruceristas les explicaron la situación. "Lo gestionaron como pudieron con el Google Translate", ríe el dueño. Finalmente, entendieron que los turistas no querían poner de su parte y se posicionaron del lado de los hosteleros. "Nos dijeron si queríamos denunciar, pero les dijimos que no, que solo les pidieran los pasaportes para 'meterles miedo'", narra.

Y lo consiguieron. Estos dijeron que pagarían todo, cafés y hamburguesas incluidas, excepto los langostinos, ya que, según ellos, "decían que no los habían pedido".

Por suerte, todo se quedó en una anécdota. Los hosteleros agradecieron a la policía su intervención, que pudo controlar la situación y evitar que fuera a más. Aun así, el dueño insiste en que no es lo habitual: "Todos los días recibimos turistas, y nunca hemos tenido ningún problema hasta hoy".