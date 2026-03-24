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Un coche y un camión protagonizan un accidente leve en Juan Flórez, en A Coruña, sin heridos
El incidente ocurrió a media mañana y generó retenciones leves al tráfico
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Un coche y un camión portacontenedores protagonizaron este martes a media mañana un accidente leve en el cruce entre Juan Flórez y la calle Nicaragua en A Coruña.
Fuentes policiales confirman que se trató de un roce entre ambos vehículos y que se saldó sin heridos. El más afectado fue el turismo que sufrió daños en su estructura.
Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y el incidente provocó leves retenciones del tráfico.